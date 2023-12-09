Форвард «Крыльев» Шитов не прочь вернуться в «Спартак»: «Но сначала надо доказывать свою состоятельность»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Владислав Шитов Футбол

Владислав Шитов заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Спартак».

У красно-белых есть опция обратного выкупа 20-летнего форварда у «Крыльев Советов» за 300 млн рублей.

— У тебя есть амбиции вернуться в «Спартак»?

— Конечно, есть. Но сначала надо свою состоятельность доказывать, а потом уже думать о будущем.

— Кто станет раньше чемпионом — «Спартак» или «Краснодар»?

— Хотелось бы, чтобы «Спартак».

— А кто выше закончит сезон — «Крылья» или «Спартак»?

— Провокационный вопрос, конечно (смеется). Будем делать все возможное, чтобы «Крылья». А поле покажет, – сказал Шитов.

В 14 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Ответ Роман
ради всенародной любви и узнавание на улице через одного..этого грязным болотам не понять
Всенародная любовь пишется слитно. Начните с малого, чистый вы наш)
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