Форвард «Крыльев» Шитов не прочь вернуться в «Спартак»: «Но сначала надо доказывать свою состоятельность»
Владислав Шитов заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Спартак».
У красно-белых есть опция обратного выкупа 20-летнего форварда у «Крыльев Советов» за 300 млн рублей.
— У тебя есть амбиции вернуться в «Спартак»?
— Конечно, есть. Но сначала надо свою состоятельность доказывать, а потом уже думать о будущем.
— Кто станет раньше чемпионом — «Спартак» или «Краснодар»?
— Хотелось бы, чтобы «Спартак».
— А кто выше закончит сезон — «Крылья» или «Спартак»?
— Провокационный вопрос, конечно (смеется). Будем делать все возможное, чтобы «Крылья». А поле покажет, – сказал Шитов.
В 14 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!