Форвард «Крыльев» Шитов не прочь вернуться в «Спартак»: «Но сначала надо доказывать свою состоятельность»

Владислав Шитов заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Спартак».

У красно-белых есть опция обратного выкупа 20-летнего форварда у « » за 300 млн рублей.

— У тебя есть амбиции вернуться в « »?

— Конечно, есть. Но сначала надо свою состоятельность доказывать, а потом уже думать о будущем.

— Кто станет раньше чемпионом — «Спартак» или «Краснодар»?

— Хотелось бы, чтобы «Спартак».

— А кто выше закончит сезон — «Крылья» или «Спартак»?

— Провокационный вопрос, конечно (смеется). Будем делать все возможное, чтобы «Крылья». А поле покажет, – сказал .

В 14 матчах сезона Мир на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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