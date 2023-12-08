Фати пропустит три месяца, а не полтора, сообщил Де Дзерби: «Плохая новость, он играл все лучше»
Ансу Фати все же пропустит свыше полутора месяцев.
«Новости о Фати таковы, что ему потребуется три месяца на восстановление после травмы.
Это плохая новость для нас, потому что он играл все лучше, лучше понимал идею. Мне жаль и его, и команду, особенно сейчас, когда ни Уэлбек, ни Энсисо не играют», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Фати арендован у «Барселоны». В АПЛ вингер забил 2 гола за 9 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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