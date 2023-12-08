Фати пропустит три месяца, а не полтора, сообщил Де Дзерби: «Плохая новость, он играл все лучше»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига травмы Дэнни Уэлбек Роберто Де Дзерби Брайтон Ансу Фати Хулио Энсисо Здоровье Футбол

Ансу Фати все же пропустит свыше полутора месяцев.

«Новости о Фати таковы, что ему потребуется три месяца на восстановление после травмы.

Это плохая новость для нас, потому что он играл все лучше, лучше понимал идею. Мне жаль и его, и команду, особенно сейчас, когда ни Уэлбек, ни Энсисо не играют», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Фати арендован у «Барселоны». В АПЛ вингер забил 2 гола за 9 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Фати в Англии, что же могло пойти не так, интересно)
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Эх так жалка его, а так начиналось всё красиво
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Ожидаемо к сожалению.
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пацану надо было под нож ложится, когда было нужно. сейчас пожинает плоды своего безрассудства.
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А что вы ожидали взяв в аренду максимально травматичного когда-то талантливого игрока?
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Ответ раскаявшийся жиробас
Фати в Англии, что же могло пойти не так, интересно)
Да он бы в любой лиге мира так же ломался
Просто видимо не создан его организм, для нагрузок профессионального футбола
На дестко-юношеском уровне вывозил, а потом все
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