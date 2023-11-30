Фати пропустит до 3 месяцев из-за травмы. Он серьезно повредил мышцы задней поверхности бедра

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига травмы Роберто Де Дзерби Брайтон Тарик Лэмпти Ансу Фати Футбол

Ансу Фати выбыл на долгий срок из-за травмы.

В матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной.

«Мы потеряли Фати и Тарика Лэмпти надолго, но сейчас мы концентрируемся на тех, кто сможет сыграть», – сказал Роберто Де Дзерби перед игрой Лиги Европы с АЕК.

Журналист Брайан Оуэн, специализирующийся на новостях о «Брайтоне», сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Сроки восстановления Лэмпти будут более короткими.

По данным Mundo Deportivo, Фати получил серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение потребуется около 3 месяцев, также Ансу ждет долгий восстановительный период. 

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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52 комментария
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Что там по задней поверхности бедра?
Перелогинься на заднюю поверхность бедра Фати
+57
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+54
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После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
+65
-22
+43
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Кажется на этом про Фати можно забыть
+40
-3
+37
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
Да не от хорошей жизни ведь. Спасибо Бартомеу, наруководил так, что за одно поколение не разгребёшь.
+34
-10
+24
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Что там по задней поверхности бедра?
+19
-2
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
+++
Того же Ямаля оч много выпускают, даже в матчах, где того не требуется
И с Гави аналогично было, и с Педри
+18
-2
+16
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Ответ JohnnyMulka
Вот вроде медицина идёт вперёд Тренировочный процесс, оборудование, восстановления после матчей и прочее А такое ощущение, что они там в академиях кормят фармой молодежь, чтобы она рано стартовала И как итог - к 20 годам начинт вылазить болячки и ломаются хронически игроки Хорошо, что Лео начинал играть в нулевые, а то бы неизвестно как карьера сложилась, с современным подходом к игрокам П.С. вот тоже непонятно - лет 50 назад и условия тренировк были никакие, и мячи деревянные, и по ногам лупили так, что ужас (взять хотя бы как фолили на Марадонне на ЧМ). А играли люди. Как то неправильно используют прогресс в современном спорте.
Темп игры сейчас гораздо выше чем раньше и игр больше. А еще теперь нападающий должны прессинговать и защищаться, а защитники атаковать, а полузащитники вообще проделывать конский объем работы. Вот так и выходит
+13
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Ответ Кузя Гитарист
Перелогинься на заднюю поверхность бедра Фати
Для чего тогда тут я))
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Вот вроде медицина идёт вперёд
Тренировочный процесс, оборудование, восстановления после матчей и прочее

А такое ощущение, что они там в академиях кормят фармой молодежь, чтобы она рано стартовала
И как итог - к 20 годам начинт вылазить болячки и ломаются хронически игроки

Хорошо, что Лео начинал играть в нулевые, а то бы неизвестно как карьера сложилась, с современным подходом к игрокам

П.С. вот тоже непонятно - лет 50 назад и условия тренировк были никакие, и мячи деревянные, и по ногам лупили так, что ужас (взять хотя бы как фолили на Марадонне на ЧМ). А играли люди. Как то неправильно используют прогресс в современном спорте.
+11
-3
+8
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ой да ну, о нем каждая вторая новость такая, травму получил, пропустит столько-то месяцев или недель, уже неинтересно даже.

Хрусталь.
+13
-6
+7
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
Мда, удивляют люди, которые плюсуют подобный бред. Фати сломался не из-за большого числа матчей, вы хотя бы немного за футболом следите? Или лишь бы epунду написать?
+10
-5
+5
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Рекордная серия Фати из 14 матчей подряд без травм прервалась
+8
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
Так если реально лучшая
+6
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Ответ Заяцволк
Дзагоев недавно завершил после 10 лет нахождения в статусе футболиста, а по факту не играя, возможно этот Фати возжелает побить его рекорд ? Хз, есть ли смысл, в принципе уже сейчас можно заканчивать
Если платят хорошие деньги, то, конечно, смысл есть. Как минимум текущий контракт отработать. Где он ещё столько заработает?
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Ответ Roman
Рекордная серия Фати из 14 матчей подряд без травм прервалась
Удивительно, что его бывший коллега с параллельного фланга Дембеле все свои рекорды бьет))
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Ответ zaebarca
Кажется на этом про Фати можно забыть
Изначально хайп вокруг каждой сопли из ЛаМассии нужно воспринимать с долей сомнения, потому что все эти новые Месси тухнут после пары голов за сезон
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
Согласен по мололняку, очень жаль ребят. Но и Барсу можно понять - элементарно денег нет, чтобы покупать зрелых игроков. Да даже бесплатно с трудом берут, так как проблемы потом с регистрацией. Что тогда делать? Кого ставить? Вот и приходится обращаться к Ла Масии.
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С таким количеством игр и растущей интенсивностью - неудивительно. Вчера вот смотрел матчи ЛЧ. Скорости такие, что не оторваться. Все летают, как рейсовые поезда. И будут (болельщики в том числе) требовать ещё быстрее и сильнее. Ломаться будут ещё чаще, в итоге технарь совсем канут в лету или минут 10 будут играть. Дальше афро-атлеты и типы вроде Холланда. Футбол будущего будет быстрым, жестким и беспощадным.
+1
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Ответ Roman
Рекордная серия Фати из 14 матчей подряд без травм прервалась
Рекордное количество девочек-подростков, болеющих за локо, не прервётся никогда!
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Ответ usman703
Мда, удивляют люди, которые плюсуют подобный бред. Фати сломался не из-за большого числа матчей, вы хотя бы немного за футболом следите? Или лишь бы epунду написать?
А из-за чего же он сломался? Получать взрослые нагрузки в 15-16 лет, на равных со взрослыми дядями тренироваться и играть - это нормально что ли?
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Ответ Bill Zapulil
С таким количеством игр и растущей интенсивностью - неудивительно. Вчера вот смотрел матчи ЛЧ. Скорости такие, что не оторваться. Все летают, как рейсовые поезда. И будут (болельщики в том числе) требовать ещё быстрее и сильнее. Ломаться будут ещё чаще, в итоге технарь совсем канут в лету или минут 10 будут играть. Дальше афро-атлеты и типы вроде Холланда. Футбол будущего будет быстрым, жестким и беспощадным.
Так самый парадокс, что зачастую эти афро-атлеты и ломаются чаще всего
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Ответ JohnnyMulka
Вот вроде медицина идёт вперёд Тренировочный процесс, оборудование, восстановления после матчей и прочее А такое ощущение, что они там в академиях кормят фармой молодежь, чтобы она рано стартовала И как итог - к 20 годам начинт вылазить болячки и ломаются хронически игроки Хорошо, что Лео начинал играть в нулевые, а то бы неизвестно как карьера сложилась, с современным подходом к игрокам П.С. вот тоже непонятно - лет 50 назад и условия тренировк были никакие, и мячи деревянные, и по ногам лупили так, что ужас (взять хотя бы как фолили на Марадонне на ЧМ). А играли люди. Как то неправильно используют прогресс в современном спорте.
50 лет назад уровень футбола очень низкий, там никто не тренировался как профессионал, все после матча курили, бухали, кушали что хотят, а потом через неделю после недельного загула выходили на следующий матч играть без тренировок каких то и диет
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Ответ Leon Petov
После Фати никаких выводов не сделали - так и будут кидать в топку и ломать молодняк. Зато можно покричать "ряяя, у нас лучшая академия!!!"
Фати сломался не из-за нагрузок. В первый сезон когда он впервые заявил о себе он играл в целом мало. Во втором в самом начале сломался на долго, и в целом так и продолжал ломаться
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Ответ Гласящий Истину!
Почему-то я не удивлён... Естественно, что Фати больше никогда не будет в Барсе. Это было ясно ещё тогда, когда его отправили Брайтон. А ведь когда-то за него предлагали больше 100 лямов... Нужно было продавать... Всегда нужно продавать, если предлагают адекватную сумму! Сколько бы Барса могла заработать, продай она вовремя Месси, Суареса?! Это была бы космическая сумма! А так, отдали в подарок... Только с Неймаром повезло.
В Барселоне прислушиваются и к самому игроку, за Ракитича тоже много предлагали, а отдали в родную Севилью, где он счастлив. И так с каждым
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Ответ Гласящий Истину!
Только Барсе так никто не продаёт! Большой футбол - это большой бизнес! Если Барса будет слушать игроков и продавать их туда, где они хотят играть - она пойдет по миру! В общем, именно это мы сейчас и наблюдаем. Барса никогда не умела продавать... Последний удачный трансфер на выход - это Неймар.
За последние три года продали на 200+ млн. Барселона стабильно имеет по 20 млн с игрока, к тому же у неё другие средства для заработка
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Ответ СД18
Фати ещё в детстве получил серьёзную травму с переломом ноги и стоял вопрос вообще о завершении проф карьеры. И видать эта травма не прошла даром. Великолепные карьеры Месси и Рональду случились во многом благодаря тому, что они избегали серьёзных травм.
месси по молодости тоже очень часто ломался и надолго, как с челси в лч 2005/06
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Ответ vfhmsqqp7v
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🖕🏻 🤡
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Ответ zaebarca
Кажется на этом про Фати можно забыть
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Ответ Ansu Fati
Для чего тогда тут я))
Коллаборация, брат😂😂
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Фати прошёл школу Рафиньи Торесаа теперь и Феликс, это те игроки которые не любят играть в пас, а всегда опустив голову лезть на пролом на двух или трех игроков, результат мы видим
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Фати ещё в детстве получил серьёзную травму с переломом ноги и стоял вопрос вообще о завершении проф карьеры. И видать эта травма не прошла даром.
Великолепные карьеры Месси и Рональду случились во многом благодаря тому, что они избегали серьёзных травм.
0
0
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Богемское стекло дало трещину
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Хрусталь который подавал надежду, жаль его
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пора ямала брать на подмену)
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Жалко парня
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Да уж, очень жаль....Саудовская Аравия?
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а я напомню что его даже сравнивали с Вини😂😂
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Очень жаль, что Фати превратился не в звезду Барселоны, а в обыкновенного травмата..
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И АПЛ такая же травматология для Фати, как и ЛЛ.
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