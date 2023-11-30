Фати пропустит до 3 месяцев из-за травмы. Он серьезно повредил мышцы задней поверхности бедра

Ансу Фати выбыл на долгий срок из-за травмы.

В матче между « » и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной.

«Мы потеряли Фати и надолго, но сейчас мы концентрируемся на тех, кто сможет сыграть», – сказал перед игрой Лиги Европы с АЕК.

Журналист Брайан Оуэн, специализирующийся на новостях о «Брайтоне», сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Сроки восстановления Лэмпти будут более короткими.

По данным Mundo Deportivo, Фати получил серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение потребуется около 3 месяцев, также ждет долгий восстановительный период.

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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