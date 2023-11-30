Фати пропустит до 3 месяцев из-за травмы. Он серьезно повредил мышцы задней поверхности бедра
Ансу Фати выбыл на долгий срок из-за травмы.
В матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной.
«Мы потеряли Фати и Тарика Лэмпти надолго, но сейчас мы концентрируемся на тех, кто сможет сыграть», – сказал Роберто Де Дзерби перед игрой Лиги Европы с АЕК.
Журналист Брайан Оуэн, специализирующийся на новостях о «Брайтоне», сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Сроки восстановления Лэмпти будут более короткими.
По данным Mundo Deportivo, Фати получил серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение потребуется около 3 месяцев, также Ансу ждет долгий восстановительный период.
Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.
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Того же Ямаля оч много выпускают, даже в матчах, где того не требуется
И с Гави аналогично было, и с Педри
Тренировочный процесс, оборудование, восстановления после матчей и прочее
А такое ощущение, что они там в академиях кормят фармой молодежь, чтобы она рано стартовала
И как итог - к 20 годам начинт вылазить болячки и ломаются хронически игроки
Хорошо, что Лео начинал играть в нулевые, а то бы неизвестно как карьера сложилась, с современным подходом к игрокам
П.С. вот тоже непонятно - лет 50 назад и условия тренировк были никакие, и мячи деревянные, и по ногам лупили так, что ужас (взять хотя бы как фолили на Марадонне на ЧМ). А играли люди. Как то неправильно используют прогресс в современном спорте.
Хрусталь.
Великолепные карьеры Месси и Рональду случились во многом благодаря тому, что они избегали серьёзных травм.