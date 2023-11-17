Фати хочет вернуться в «Барсу» после аренды в «Брайтоне», хотя его готовы продать за 30+ млн евро. Ансу уверен, что лучше тех, кто сейчас играет в атаке каталонцев

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Брайтон Ансу Фати деньги Футбол

Ансу Фати рассчитывает проявить себя в «Барселоне» после аренды в «Брайтоне».

Абсолютный приоритет Ансу – возвращение в каталонский клуб после аренды, пишет Diario Sport. Фати считает, что может получить место в составе, учитывая слабую игру атакующих футболистов «Барселоны» в этом сезоне.

Минувшим летом «Барса» хотела продать Фати, но игрок не хотел уходить и рассчитывал получить шанс в ходе предсезонки, но затем он передумал и согласился уйти в аренду, чтобы доказать, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

Контракт вингера с «Барселоной» рассчитан до 2027 года, и он хочет вернуться в клуб после аренды. Фати и его окружение считают, что он сможет играть лучше, чем те, кто сейчас выходят у «Барсы» в атаке.

Ансу хочет выйти на пик к концу сезона и вернуться в «Барсу» в состоянии, которое позволит ему получить важное место в команде.

Фати, его окружение и «Барселона» понимают, что в конце сезона предложения о трансфере игрока появятся. Клуб не возражает против продажи в случае предложения на сумму выше 30 млн евро. Однако Фати не намерен сдаваться. Он хочет провести в «Барселоне» еще как минимум год и рассчитывает получить такую возможность.

На счету испанца 4 гола и 1 результативный пас за 595 минут в 13 матчах за «Брайтон». Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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23 комментария

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Bazilic
Ансу уж точно не слабее Феликса и Торреса
Выкупать Жоау за 80 - безумие, Торреса нужно продавать
Так что место для Фати будет
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sema mixajlov
Ответ SaH4r.
Купить нормального опорника, продать Фати за 35-40 млн, купить Канселу, взять в аренду Феликса (с опцией выкупа), взять нормального подменщика Бальде (желательно бесплатно), не упустить Нико Уильямса, продать Рафинью топам АПЛ, вместо него купить Ольмо, взять Бернарду за 50 млн, продать Лёву саудитам и взять конкурента для Роке, а потом я просыпаюсь... На самом деле будет успехом, если Барса выполнит хотя бы половину из этого
Бернарду за 50, Мбаппе бесплатно, Месси в аренду
+18
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SaH4r.
Ответ Bazilic
Ансу уж точно не слабее Феликса и Торреса Выкупать Жоау за 80 - безумие, Торреса нужно продавать Так что место для Фати будет
Торрес лучше Фати, если и Де Дзерби не сможет проявить качества Фати, то его срочно стоит продавать пока цена не упала
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
А еще я говорил, что Дортмунд раскидает Ньюкасл тупо на немецком классе, пока все визжали о том как крутые бритты займут первое место, 0 голов за 180 минут от хваленого Нунукасла, как тебе такое? Что касается Севы, конечно, меня перехитрили убрав тренера и поставив не пойми кого у руля, тут мои полномочия как бы всё.
Щас бы судить по дравосекам из Ньюкасла.
которые умеет только в прессинг и играть грязно.
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ApXuMaHqPuT
Самомнения ему не занимать😐
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Олег Петров
Ответ sema mixajlov
Бернарду за 50, Мбаппе бесплатно, Месси в аренду
Господи .какие вы деревянные. да ,Бернарду за 50 ,он прописал такой пункт в своём контракте ,ну почему вы такие убогие хейтеры ?ну ты хоть инфу изучай ,прежде чем пукать в чат
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Val Smith
Ответ Экспертное мнение
А еще я говорил, что Дортмунд раскидает Ньюкасл тупо на немецком классе, пока все визжали о том как крутые бритты займут первое место, 0 голов за 180 минут от хваленого Нунукасла, как тебе такое? Что касается Севы, конечно, меня перехитрили убрав тренера и поставив не пойми кого у руля, тут мои полномочия как бы всё.
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время.
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med-a-lion
Ответ Bazilic
Ансу уж точно не слабее Феликса и Торреса Выкупать Жоау за 80 - безумие, Торреса нужно продавать Так что место для Фати будет
точно слабее и намного
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Sundance Neeskens
Ответ Arman Aleksanyan
Потому у фати начиная с 30 сентября результативных действий больше чем у Феликса и торреса вместе взятых
Удобно ты для себя однако выбрал дату именно с 30 сентября 😂😂 А по факту половина статы Фати набита на тонущем Аяксе.
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Фати, Дембеле и подобные игроки созданы для АПЛ, бей вперед игра придет, лучше оставаться для его же блага. Авось станет лидером какого-нибудь Арсенала, как Одегар.
какой нибудь Арсенал будет посильнее барсы.
не ты ли говорил что Севилья будет играть на равных с Арсеналом,а имеем один удар на 97 минуте за весь матч.
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BurBon
Его никто и не собирался продавать, за эти копейки замену адекватную все равно не найти, а смена обстановки ему нужна была.
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Arman Aleksanyan
Ответ med-a-lion
точно слабее и намного
Потому у фати начиная с 30 сентября результативных действий больше чем у Феликса и торреса вместе взятых
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Yuriy Chistyakov
Феликс показал свой максимум и сдулся. Такой он за 80млн не нужен. Лёва всё.
Фати-Роке-Ямал, и Ферран на ротацию на любую из этих позиций.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Фати рассчитывает получить место в составе Барсы не потому что он хороший футболист а потому что конкуренты на этой позиции такие же бездари)
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Сергей Ефимов
Да он в Брайтоне то не сильно основной.
Он либо переоценен, либо сдал после травм.
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Док163
Ух какой важный птица!
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Sundance Neeskens
Ответ Сергей Ефимов
Да он в Брайтоне то не сильно основной. Он либо переоценен, либо сдал после травм.
У него помимо проблем физических еще и на психологическом уровне проблемы. Ему бы остаться на пару лет в таком клубе как Брайтон, чтобы поднабраться уверенности.
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