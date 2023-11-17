Фати хочет вернуться в «Барсу» после аренды в «Брайтоне», хотя его готовы продать за 30+ млн евро. Ансу уверен, что лучше тех, кто сейчас играет в атаке каталонцев

Ансу Фати рассчитывает проявить себя в «Барселоне» после аренды в «Брайтоне».

Абсолютный приоритет Ансу – возвращение в каталонский клуб после аренды, пишет Diario Sport. Фати считает, что может получить место в составе, учитывая слабую игру атакующих футболистов «Барселоны» в этом сезоне.

Минувшим летом «Барса» хотела продать Фати, но игрок не хотел уходить и рассчитывал получить шанс в ходе предсезонки, но затем он передумал и согласился уйти в аренду, чтобы доказать, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

Контракт вингера с «Барселоной» рассчитан до 2027 года, и он хочет вернуться в клуб после аренды. Фати и его окружение считают, что он сможет играть лучше, чем те, кто сейчас выходят у «Барсы» в атаке.

Ансу хочет выйти на пик к концу сезона и вернуться в «Барсу» в состоянии, которое позволит ему получить важное место в команде.

Фати, его окружение и « » понимают, что в конце сезона предложения о трансфере игрока появятся. Клуб не возражает против продажи в случае предложения на сумму выше 30 млн евро. Однако Фати не намерен сдаваться. Он хочет провести в «Барселоне» еще как минимум год и рассчитывает получить такую возможность.

На счету испанца 4 гола и 1 результативный пас за 595 минут в 13 матчах за « ». Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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