Травма Фати оказалась не такой серьезной, как ожидалось. Он выбыл на 1,5 месяца
Травма Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.
Журналист Гильем Балаге пишет, что вингер пропустит около шести недель, а не три месяца, как сообщалось ранее. Ансу травмировал не ту зону, что раньше.
Отмечается, что Фати нравится в «Брайтоне» и в АПЛ.
Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.
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