Травма Фати оказалась не такой серьезной, как ожидалось. Он выбыл на 1,5 месяца

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига травмы Брайтон Гильем Балаге Ансу Фати Футбол

Травма Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.

Журналист Гильем Балаге пишет, что вингер пропустит около шести недель, а не три месяца, как сообщалось ранее. Ансу травмировал не ту зону, что раньше.

Отмечается, что Фати нравится в «Брайтоне» и в АПЛ.

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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19 комментариев
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Первая травма Фати с мая 2022-го. Естественно, что ничего хорошего в травме нет, но и излишне драматизировать нет смысла
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Ответ Wekil Halylow
ему уже 21 год силно пацана гоняли в начале вот и резулат думаю ему будет комфортноетв Лига 1
Кто его гонял? Один чушь сказанул и все подхватили. Фати сломали в стыке, дальше он вообще не был игроком основы даже, чтобы его как-то гоняли. Подхватили фразу про "гоняют молодых", а ума разобраться, что к Фати это вообще отношения не имеет, не хватило
+16
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+14
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Ответ Ханс Ланда
С мая 2022 он не так много игровых минут провел
Практика показывает, что иногда для получения травм достаточно минимума минут
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знаем проходили( без операции ,с подорожником, шаманом и тд. жаль конечно этого добряка. но надо что то ему менять, такое ощущение. самый расцвет, а столько травм
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Ответ Всеволод Бобров
то что люди в 16 начинают это нормально?
Теперь да. Полные матчи за молодежку и плюс-минус 60 минут на взрослом уровне сопоставимы. А Фати, к сведению, за Барселону (до травмы, после не смотрел) ни одного матча от свистка до свистка не играл; его никогда и близко не задействовали так же часто, как Педри и Гави.
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Другое дело. Всего лишь надо было прожарить Фати в комментах на спортсе
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Травма все равно серьезная. Не серьезная - это на неделю - 2 выбыл, а тут на 1.5 месяца + пока наберет форму. Может занять до 2 месяцев.
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Ответ usman703
Кто его гонял? Один чушь сказанул и все подхватили. Фати сломали в стыке, дальше он вообще не был игроком основы даже, чтобы его как-то гоняли. Подхватили фразу про "гоняют молодых", а ума разобраться, что к Фати это вообще отношения не имеет, не хватило
то что люди в 16 начинают это нормально?
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Теперь да. Полные матчи за молодежку и плюс-минус 60 минут на взрослом уровне сопоставимы. А Фати, к сведению, за Барселону (до травмы, после не смотрел) ни одного матча от свистка до свистка не играл; его никогда и близко не задействовали так же часто, как Педри и Гави.
не знаю, По-моему в 16 человек не может тянуть нагрузки взрослых, с 18 надо задействовать, а с 16-17 только подтягивать к основе.
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Ответ Всеволод Бобров
не знаю, По-моему в 16 человек не может тянуть нагрузки взрослых, с 18 надо задействовать, а с 16-17 только подтягивать к основе.
в третье лиге же играют и ничего, там тоже в основном дядьки 30+ рубятся, мышечные травмы - вина всех, от тренеров до самого игрока, но механические повреждения это чаще все случайность
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Ответ Mr-Apelsin Friend
в третье лиге же играют и ничего, там тоже в основном дядьки 30+ рубятся, мышечные травмы - вина всех, от тренеров до самого игрока, но механические повреждения это чаще все случайность
в третьей лиге темп не такой, там просто жесткая борьба и все
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