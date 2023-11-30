Травма Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.

Журналист Гильем Балаге пишет, что вингер пропустит около шести недель, а не три месяца, как сообщалось ранее. Ансу травмировал не ту зону, что раньше.

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Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Полную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.

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