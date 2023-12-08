Тен Хаг о Рэшфорде. «Невозможно задействовать только 11 футболистов. Он потрясающий игрок, но сейчас не в той форме, что год назад»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг поставил под сомнение место Маркуса Рэшфорда в стартовом составе.

«Рэшфорд – потрясающий, хороший игрок. Невозможно задействовать только 11 футболистов. Он не может играть каждый раз, и сейчас он не в той форме, что год назад. Но я уверен, что он еще ее наберет.

У нас есть состав, а в составе идет борьба. Если хочешь успешно провести сезон, тебе нужно больше 11 игроков», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рэшфорд забил 2 гола за 14 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Я видел моменты, когда Рэшфорд играл гениально. Но, к сожалению, это было нечасто.
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Ответ Denis Nikitin
Забитые мячи приносили очки. А рейтинг мог тянуться вниз из-за показателей, которые не играли никакой роли. Сейчас такой рейтинг у 0+0 нападающего. Сколько очков принесли его результативные действия?
Рейтинг тянулся вниз из за его убогой игры, даже забитые мячи этот рейтинг не повысили. То что он забивал из 5 моментов один гол(даже если он победный) говорит о том, что его партнеры хорошо постарались, а не о его выдающейся игры
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Ответ QWertY
Он и в прошлом сезоне был Трэшфордом. Имея 20 результативных действий в АПЛ у Трэша на софаскоре была средняя оценка 6.89. Вы можете себе это представить? Даже несмотря на забитые мячи, которые сильно повышают оценки, у него были такие днищенские показатели. О чем это говорит? О том, что он игрок-эпизод: 85 минут матча пинает балду, но может забить какой нибудь гол на лаки.
У софаскор наркоманские критерии оценок просто.который раз замечаю
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