Тен Хаг о Рэшфорде. «Невозможно задействовать только 11 футболистов. Он потрясающий игрок, но сейчас не в той форме, что год назад»
Эрик тен Хаг поставил под сомнение место Маркуса Рэшфорда в стартовом составе.
«Рэшфорд – потрясающий, хороший игрок. Невозможно задействовать только 11 футболистов. Он не может играть каждый раз, и сейчас он не в той форме, что год назад. Но я уверен, что он еще ее наберет.
У нас есть состав, а в составе идет борьба. Если хочешь успешно провести сезон, тебе нужно больше 11 игроков», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Рэшфорд забил 2 гола за 14 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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