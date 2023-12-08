Эрик тен Хаг: «Игра «МЮ» и форма улучшаются, мы знаем, в каком направлении движемся. В АПЛ высокая конкуренция, все убивают всех»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил жесткость АПЛ перед игрой с «Борнмутом».

«Мы знаем, в каком направлении движемся. Мы сейчас в лучшей форме, чем прежде, видно, что наша игра становится лучше. Но мы знаем, что в этой лиге очень высокая конкуренция. Все убивают всех в каждом матче, поэтому мы знаем, что нужно быть готовыми к каждой игре.

«Борнмут» тоже в очень хорошей форме. Это очень хорошая команда, хорошо организованная, со способными футболистами.

Как я уже сказал, здесь все убивают всех, поэтому команде надо быть готовой к этой игре на 100%», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев
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Он реально хорош. Спустя почти пол сезона отстаёт от ПепаСити всего на 3 очка.
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Ответ NikoVinkovic
Продолжайте поливать Тен Хага. Артету тоже поливали. А так, "игры нет", "нет прогресса", "нужно менять физрука", "тащат Магваеры", "радуемся победами над аутсайдерами", а в таблице 3 очка до Сити и не так много до лидеров. Если это - "всё плохо", то боюсь представить что будет, когда будет хорошо.
Не слежу за мю, до матча с челси не смотрел ни одной игры с ними. Постоянно читаю здесь комментарии про плохую игру мю, про физрука тен хага и т.д. Не знаю, как мю играл в других матчах, но челси дьяволы отвозили по полной, да, есть проблемы и у тех и у других, но то, что я увидел меня удивило. Юнайтед был очень хорош)
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Ответ NikoVinkovic
Продолжайте поливать Тен Хага. Артету тоже поливали. А так, "игры нет", "нет прогресса", "нужно менять физрука", "тащат Магваеры", "радуемся победами над аутсайдерами", а в таблице 3 очка до Сити и не так много до лидеров. Если это - "всё плохо", то боюсь представить что будет, когда будет хорошо.
Да что взять с этих икспердов, еще тура 2-3 назад для 90% местных юзеров Челси Поча был интересным и играющим клубом, а после двух просеров против Касла и МЮ аргентинец стал физруком, который ни на что не годен)
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По факту Юнайтед в прошлом сезоне занял место в топ-3, а сейчас тен Хагу закончить в топ-5 - уже фантастическое везение, причём скорее всего он скатится ещё ниже, ближе к 8 месту, условно. Никакого прогресса не видно в клубе, одна деградация.
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Все убивают всех, а Рэш атаки МЮ
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Ну хоть убей, не вижу я с ним дальнейших успехов с клубом, тот сезон ещё куда не шёл, но в этом тихий ужас, радуемся единичным победам над аутсайдерами или с командами которые сами хромают на обе ноги, прогресса нету в этом сезоне…
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Ответ Naneva
Все убивают всех, а Рэш атаки МЮ
Ну, ван Нистелрой и Руни на пенсии, увы
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Ответ Incendier Deafening
Он реально хорош. Спустя почти пол сезона отстаёт от ПепаСити всего на 3 очка.
а в конце сезона будет от пепа на 20 очков отставать
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Ответ Арагорн сын Араторна
Не слежу за мю, до матча с челси не смотрел ни одной игры с ними. Постоянно читаю здесь комментарии про плохую игру мю, про физрука тен хага и т.д. Не знаю, как мю играл в других матчах, но челси дьяволы отвозили по полной, да, есть проблемы и у тех и у других, но то, что я увидел меня удивило. Юнайтед был очень хорош)
Ну просто за пару дней до этого без шансов с ньюкаслом, а так да, молодец тен хаг. С божьей помощью зайдёт в четверку
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Ответ grek087
Ну просто за пару дней до этого без шансов с ньюкаслом, а так да, молодец тен хаг. С божьей помощью зайдёт в четверку
Да, трудности есть) Челси за тур до мю обыграл брайтон, а до этого вчистую влетел сорокам, перед этим была боевая ничья с сити и т.д Опять же, то, что я увидел меня приятно удивило, мю задушил челси своим прессингом и мог забивать 5-6
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