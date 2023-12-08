Эрик тен Хаг: «Игра «МЮ» и форма улучшаются, мы знаем, в каком направлении движемся. В АПЛ высокая конкуренция, все убивают всех»
Эрик тен Хаг отметил жесткость АПЛ перед игрой с «Борнмутом».
«Мы знаем, в каком направлении движемся. Мы сейчас в лучшей форме, чем прежде, видно, что наша игра становится лучше. Но мы знаем, что в этой лиге очень высокая конкуренция. Все убивают всех в каждом матче, поэтому мы знаем, что нужно быть готовыми к каждой игре.
«Борнмут» тоже в очень хорошей форме. Это очень хорошая команда, хорошо организованная, со способными футболистами.
Как я уже сказал, здесь все убивают всех, поэтому команде надо быть готовой к этой игре на 100%», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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