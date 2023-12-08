Магуайр – первый с 2009 года защитник «МЮ», ставший игроком месяца в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Неманя Видич премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр повторил достижение Немани Видича.

Англичанин был признан лучшим футболистом ноября в АПЛ. Он сделал наибольшее количество блокировок, стал пятым по количеству выносов и вторым по количеству выигранных воздушных единоборств.

Последним защитником «Манчестер Юнайтед», становившимся игроком месяца, был Видич. Ему это удалось в январе 2009 года.

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13 комментариев
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Харри Магуаэ, йо гэйм из террифаин...
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Harry Maguaaaire! Been spendin’ most their lives
Livin’ in a ... так стоп, что?
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Ну он заслужил столько критики и хейта в его стороны было
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великий игрок, без шуток, может быть и не по игровым данным, но по вкладу в футбольную культуру уж точно великий
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К кому к кому, а к Харри претензий нуль за последнее время, только похвала.
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Ответ red hikkikomori
О чем говорит его статистика? - О том что Хаг автобусник похлеще Моура
Я согласен с тем, что у Хага практически в 80% играх в этом сезоне автобус(причем еще и дырявый), но между ними разница в том, что при Мавре МЮ ни разу не показывал доминирующий и перспективный футбол против сильного соперника, как это делал Хаг против Ттх, Барсы и сейчас Челси.
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Охо, кто бы мог подумать только... Что Магуайр станет Игроком месяца... В таком кризисном мю.
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Всё-таки в историю МЮ он войдёт. Пусть неоднозначно, но он старается. Что, если это возрождение из пепла?
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Тен Хаг: лучший тренер этого месяца.
Гарри Магуайр: лучший защитник этого месяца.

Найдите причину.
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Ответ QWertY
Я согласен с тем, что у Хага практически в 80% играх в этом сезоне автобус(причем еще и дырявый), но между ними разница в том, что при Мавре МЮ ни разу не показывал доминирующий и перспективный футбол против сильного соперника, как это делал Хаг против Ттх, Барсы и сейчас Челси.
Ну да, были проблески, но этого как по мне маловато для веры в него, я скорее не верю в соотношении 80/20. С Мауром то понятно было что у него стиль такой, а Хаг преподносился как сторонник атакующего стиля, но отошёл от этого в угоду результату, как по мне так скатиться в автобус хуже, чем изначально им быть. Но он же видел изначально куда идёт, и что большинство состава не под его футбол. Как сам и сказал в интервью что решил принять вызов - но не вывез по-моему, и уже сам выглядит потухшим
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