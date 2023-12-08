Магуайр – первый с 2009 года защитник «МЮ», ставший игроком месяца в АПЛ

Харри Магуайр повторил достижение Немани Видича.

Англичанин был признан лучшим футболистом ноября в . Он сделал наибольшее количество блокировок, стал пятым по количеству выносов и вторым по количеству выигранных воздушных единоборств.

Последним защитником « », становившимся игроком месяца, был . Ему это удалось в январе 2009 года.

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