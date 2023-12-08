Мостовой о практике: «Приоритет отдаю России, с заграницей стало тяжелее. Учеба закончится через год»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал о предстоящей практике перед получением лицензии.

– Ваша учеба на тренера уже заканчивается?

– Еще нет. Она закончится только через год.

– А где вы будете проходить практику? Может, в «Сельте»?

– Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.

Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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8 комментариев
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Пора клубам выстраиваться в очередь
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К Абаскалю его на практику. Могли бы и задать такой вопрос ) Царька от одного такого предложения по межягодичной линии разорвёт )
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Правильно. Негоже царю суетиться раньше времени. Был бы царь, а царство найдется.
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В любом случае молодец, что в таком возрасте пошел учиться, может быть реально в Мостовом какой-то тренерский гений сидит:)
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Думаю, что после окончания учебы, Мостовой сам пойдёт в преподаватели, будет тренеров учить.
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Ну к Карпину в Ростов можно.
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Речь про практику, а не работу главным тренером, не обольщайтесь)
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Ответ rigobersong
В любом случае молодец, что в таком возрасте пошел учиться, может быть реально в Мостовом какой-то тренерский гений сидит:)
Он учиться пошел только потому что его надоели расспросы журналистов – он даже деньги выпрашивал на обучение. Ну а надеяться на тренерский гений человека, которому все не то, а футбол это чисто мяч почеканить, по-быстрому 2-3 раза обыграть на дриблинге команду соперника и забить мяч – наивно как-то
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