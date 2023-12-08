Мостовой о практике: «Приоритет отдаю России, с заграницей стало тяжелее. Учеба закончится через год»
Александр Мостовой рассказал о предстоящей практике перед получением лицензии.
– Ваша учеба на тренера уже заканчивается?
– Еще нет. Она закончится только через год.
– А где вы будете проходить практику? Может, в «Сельте»?
– Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.
Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее, – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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