Мостовой о практике: «Приоритет отдаю России, с заграницей стало тяжелее. Учеба закончится через год»

Александр Мостовой рассказал о предстоящей практике перед получением лицензии.

– Ваша учеба на тренера уже заканчивается?

– Еще нет. Она закончится только через год.

– А где вы будете проходить практику? Может, в «Сельте»?

– Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.

Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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