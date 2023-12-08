Александр Мостовой: «Спартак» не станет чемпионом, даже в тройке быть не должен, если судить по игре»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.

– Сможет ли «Спартак» в этом сезоне стать победителем РПЛ?

– Спартаковцы идут на седьмом месте в таблице, но отставание от первого места небольшое. Всего 7-8 очков. Ну что это такое? Два‑три удачных матча.

Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.

Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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5 комментариев
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На Новый Год попрошу у Деда Мороза (он же Санта-Клаус, он же Йеллопукки), чтобы в 2024 году, заходя в раздел Футбол на Спортс.ру, количество новостей с участием А. Мостового упало с 50-ти до, хотя бы 10-ти процентов от их общего количества.
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Мост не только царь испанского города Виго,он теперь Царь новостей Sports.ru
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