Александр Мостовой: «Спартак» не станет чемпионом, даже в тройке быть не должен, если судить по игре»

Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.

– Сможет ли «Спартак» в этом сезоне стать победителем ?

– Спартаковцы идут на седьмом месте в таблице, но отставание от первого места небольшое. Всего 7-8 очков. Ну что это такое? Два‑три удачных матча.

Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.

Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте, – сказал экс-хавбек « ».

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