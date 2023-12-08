Гончаренко не ответил на вопросы журналистов и ушел с пресс‑конференции после игры с «Локо»

Виктор Гончаренко не стал общаться с прессой после игры с «Локомотивом».

Главный тренер «Урала» досрочно покинул пресс‑конференцию после матча 18‑го тура МИР с « » (0:2), ответив лишь на вопрос пресс‑атташе « » Павла Завьялова.

— Как оцените игру?

— Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение. Это нас не красит.

Это все, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо, — сказал и ушел с пресс‑конференции, не став отвечать на вопросы журналистов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!