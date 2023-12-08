Гончаренко не ответил на вопросы журналистов и ушел с пресс‑конференции после игры с «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко не стал общаться с прессой после игры с «Локомотивом».

Главный тренер «Урала» досрочно покинул пресс‑конференцию после матча 18‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (0:2), ответив лишь на вопрос пресс‑атташе «Урала» Павла Завьялова.

— Как оцените игру?

— Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение. Это нас не красит.

Это все, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо, — сказал Гончаренко и ушел с пресс‑конференции, не став отвечать на вопросы журналистов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пресс-конференцию остановите, Вите надо выйти.
+22
-2
+20
Вот кому надо игры на 3 дать отдохнуть, слишком высокомерный!!!!! То молчит, то уходит
+11
0
+11
Вроде все сказал. Что ещё надо? А если журналюги будут до утра вопросы задавать?
+9
-3
+6
Может на рейс опаздывал... Но он не в первый раз показывает себя истериком.
+8
-3
+5
Равная игра, это он про какую?
+3
0
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пора в москву
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий