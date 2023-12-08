Гончаренко не ответил на вопросы журналистов и ушел с пресс‑конференции после игры с «Локо»
Виктор Гончаренко не стал общаться с прессой после игры с «Локомотивом».
Главный тренер «Урала» досрочно покинул пресс‑конференцию после матча 18‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (0:2), ответив лишь на вопрос пресс‑атташе «Урала» Павла Завьялова.
— Как оцените игру?
— Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение. Это нас не красит.
Это все, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо, — сказал Гончаренко и ушел с пресс‑конференции, не став отвечать на вопросы журналистов.
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