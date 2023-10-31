Гончаренко о том, что не отвечал на вопросы после игры с «Ростовом»: «Молчание связано с тем, что было два вопиющих момента»
Виктор Гончаренко рассказал, почему промолчал после игры с «Ростовом» (2:2).
Главный тренер «Урала» не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 10-го тура Мир РПЛ.
«Я могу молчать, могу говорить. Есть люди, которые разбираются. Мы очень эмоционально иногда воспринимаем. Иногда нам кажется, что судья нас подсушивает, а, пересмотрев эпизод, это может быть не так. Я спокоен в этом плане.
В прошлый раз молчание было связано с тем, что было два вопиющих момента», — сказал Гончаренко.
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