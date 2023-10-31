Гончаренко о том, что не отвечал на вопросы после игры с «Ростовом»: «Молчание связано с тем, что было два вопиющих момента»

Виктор Гончаренко рассказал, почему промолчал после игры с «Ростовом» (2:2).

Главный тренер « » не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 10-го тура Мир .

«Я могу молчать, могу говорить. Есть люди, которые разбираются. Мы очень эмоционально иногда воспринимаем. Иногда нам кажется, что судья нас подсушивает, а, пересмотрев эпизод, это может быть не так. Я спокоен в этом плане.

В прошлый раз молчание было связано с тем, что было два вопиющих момента», — сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!