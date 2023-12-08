«Верона»-1985 – самый неожиданный чемпион по версии FourFourTwo. «Лестер» – 2-й, «Алания» – 15-я

«Верона» заняла первое место в списке самых неожиданных победителей чемпионатов.

Команда Освальдо Баньоли завоевала скудетто в сезоне-1984/85. Ее титул – на первом месте в списке, составленном .

В первую десятку вошли:

1. « »-1984/85, Италия.

2. « »-2015/16, Англия.

3. « »-2011/12, Франция.

4. « »-1997/98, Германия.

5. «Боавишта»-2000/01, Португалия.

6. «Лариса»-1987/88, Греция.

7. «Депортиво»-1999/2000, Испания.

8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды.

9. «Риека»-2016/17, Хорватия.

10. «Наполи»-1986/87, Италия.

15-е место заняла «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году.

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