«Верона»-1985 – самый неожиданный чемпион по версии FourFourTwo. «Лестер» – 2-й, «Алания» – 15-я

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«Верона» заняла первое место в списке самых неожиданных победителей чемпионатов.

Команда Освальдо Баньоли завоевала скудетто в сезоне-1984/85. Ее титул – на первом месте в списке, составленном FourFourTwo.

В первую десятку вошли:

1. «Верона»-1984/85, Италия.

2. «Лестер»-2015/16, Англия.

3. «Монпелье»-2011/12, Франция.

4. «Кайзерслаутерн»-1997/98, Германия.

5. «Боавишта»-2000/01, Португалия.

6. «Лариса»-1987/88, Греция.

7. «Депортиво»-1999/2000, Испания.

8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды.

9. «Риека»-2016/17, Хорватия.

10. «Наполи»-1986/87, Италия.

15-е место заняла «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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48 комментариев
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Меня еще не было на свете в 85, когда Верона чемпионат взяла. Но как по мне, самое неожиданное чемпионство это Лестер 2016. В эпоху толстосумов и доминации топ клубов, в самой сложной лиге мира, с тренером которого давно уже все списали со счетов и игроками, имен которых не знал никто, кроме болельщиков самого Лестера . Весь футбольный мир болел за эту сказку.
+59
-10
+49
Некоторые команды с удовольствием вспомнил. Как раз начал сильно интересоваться футболом примерно в год чемпионства Кайзерслаутерна, но помню что они выиграли чемпионат сразу как в Бундеслигу вернулись
+18
0
+18
Мне было только что лет, когда я узнал, что в том году Верона стала чемпионом.
+18
-1
+17
Ответ Vikeif
Меня еще не было на свете в 85, когда Верона чемпионат взяла. Но как по мне, самое неожиданное чемпионство это Лестер 2016. В эпоху толстосумов и доминации топ клубов, в самой сложной лиге мира, с тренером которого давно уже все списали со счетов и игроками, имен которых не знал никто, кроме болельщиков самого Лестера . Весь футбольный мир болел за эту сказку.
Серия А 80-х так то по круче будет чем АПЛ в 10-х
+20
-6
+14
Ответ Vikeif
Меня еще не было на свете в 85, когда Верона чемпионат взяла. Но как по мне, самое неожиданное чемпионство это Лестер 2016. В эпоху толстосумов и доминации топ клубов, в самой сложной лиге мира, с тренером которого давно уже все списали со счетов и игроками, имен которых не знал никто, кроме болельщиков самого Лестера . Весь футбольный мир болел за эту сказку.
Серия А 1980-х и 90-х была как АПЛ сегодня
+13
-1
+12
Ответ Я люблю картошку
Мне было только что лет, когда я узнал, что в том году Верона стала чемпионом.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/italia_mia/612453.html
была хорошая статья на нашем неожиданночемпионском сайте
+9
-1
+8
Казанский Рубин в свое время впечатлил не меньше Алании
+7
-1
+6
А Блэкберн, Ланс?
+6
-1
+5
«Спартак»-после 3 туров 2023 – самый неожиданный чемпион по версии FourFourTwo.
+5
0
+5
Ответ Vikeif
Меня еще не было на свете в 85, когда Верона чемпионат взяла. Но как по мне, самое неожиданное чемпионство это Лестер 2016. В эпоху толстосумов и доминации топ клубов, в самой сложной лиге мира, с тренером которого давно уже все списали со счетов и игроками, имен которых не знал никто, кроме болельщиков самого Лестера . Весь футбольный мир болел за эту сказку.
В Серии А 80-х играли лучшие футболисты своих стран. Никакого сравнения с АПЛ и быть не может

🇦🇷 Марадона, Пассарелла, Бертони
🇧🇷 Зико, Сократес, Фалькао, Карека
🇫🇷 Платини, Папен
🇳🇱 Ван Бастен, Гуллит, Райкард
🇩🇪 Руммениге, Маттеус, Бреме, Фёллер
🇵🇱 Бонек
🇩🇰 Лаудруп
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Раш
🇮🇹 Великие итальянцы 80-90х годов
+7
-4
+3
Ответ 9_volk
т.е. наполи-1987 - это неожиданно, а наполи-2023 - ожидаемо? авторы тяжело больны.
не авторы, а те, кто голосовал. И они справедливо это сделали, т.к. в 1987 это было первое чемпионство Наполи в истории, а в 2023 уже третье.
+3
0
+3
Депор имел весьма серьезный состав и неплохо выступал в те годы.
Странно видеть их в списке.
+2
0
+2
Ответ Arthur Jacob
В 1985-м был Юве выигравший в том сезоне ЛЧ, Милан с трио Гуллит, Ван Бастен Райкард, Интер с трио Руммениге-Маттеус-Бреме и Наполи с Марадоной. Плюс Рома эпохи Конти,Фалькао и Анчелотти - финалисты ЛЧ 1984
Проверил: Гуллит, Ван Бастен, Райкард, Бреме, Маттеус - ни одного из этих футболистов не было в перечисленных тобой клубах в 1985 году
+3
-1
+2
Ответ lerno
Тоже мне Серия А 80 их....там правил Мафия... тотализаторы приносили миллиарды....откуда Пауло Росси поехал на ЧМ-82??? Из тюрьмы....как итальянцы еле еле ползущие в групповом стали лететь по полю ??? Правильно,допинг....тех бразильцев они и во сне не могли обыграть....как Наполи отложил второе подряд чемпионство?? Надо было проиграть 3 из последних 5 и они сделали....почему кинули Марадону после ЧМ 90???? Правильно,Марадона мог продать матчи Наполи,но не за какие интересы матч Аргентины не сделал...и мафия потеряла деньги (было ставка на Финал Италия -ФРГ).... Итальянский футбол 70-80-90 их было сплошной фарс....даже чемпионство 2006!!!!
Зато сейчас есть честная и пушистая АПЛ где правят арабские правительства, российские и индийские олигархи и греческие мафиози
+2
0
+2
Ювентус еще в 06/07 неожиданно серию Б взял, вот кто бы мог за сезон до этого подумать, что Буффон с Дель Пьеро за такой топовый трофей будут бороться:))
+8
-6
+2
Alania Vladikavkaz shocked the Russian football world🤔
+3
-1
+2
Тот самый Твенте который потом трешку Зениту отгрузил:)
+7
-5
+2
Ответ Vikeif
Меня еще не было на свете в 85, когда Верона чемпионат взяла. Но как по мне, самое неожиданное чемпионство это Лестер 2016. В эпоху толстосумов и доминации топ клубов, в самой сложной лиге мира, с тренером которого давно уже все списали со счетов и игроками, имен которых не знал никто, кроме болельщиков самого Лестера . Весь футбольный мир болел за эту сказку.
Была еще круче сказка в 78м году, когда Ноттингем Форест взял чемпионство сразу после выхода в высший дивизион чемпионата Англии заодно выиграв и кубок лиги, а после этого еще 2 года выигрывал ЛЧ
+2
0
+2
Вердер 2004
Лилль
+1
0
+1
Ответ 9_volk
т.е. наполи-1987 - это неожиданно, а наполи-2023 - ожидаемо? авторы тяжело больны.
Если учесть что Наполи за последние 10 лет почти не выпадал из медалей, то непонятно почему вообще их чемпионство столько вопросов вызвало
+1
0
+1
Ответ Arthas M
Вы реально не понимаете,что в лиге с Реалом и Барсой никакого бы чемпионства Лестера бы не было,АПЛ сейчас сильнейшая лига,но не тогда
АПЛ это арабская лига где над всеми доминирует одна команда - Сити. Все остальное это уже медиа и пиар
+1
0
+1
Ответ Arthur Jacob
В Серии А 80-х играли лучшие футболисты своих стран. Никакого сравнения с АПЛ и быть не может 🇦🇷 Марадона, Пассарелла, Бертони 🇧🇷 Зико, Сократес, Фалькао, Карека 🇫🇷 Платини, Папен 🇳🇱 Ван Бастен, Гуллит, Райкард 🇩🇪 Руммениге, Маттеус, Бреме, Фёллер 🇵🇱 Бонек 🇩🇰 Лаудруп 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Раш 🇮🇹 Великие итальянцы 80-90х годов
АПЛ - Арабская Пиар Лига
+2
-1
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Атлетико 2014?
Атлетико ч
к 2014 году имел уже 9 чемпионств
0
0
0
Ответ Филимон1981
А чем Наполи 1986-87удивляет с пиковым Марадоной? При всем уважении к силе тогдашней Серии А.
Это их первое чемпионство. Представим, что сейчас в условном Лечче появляется Мбаппе, и они выигрывают чемпионат.
0
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Ответ TaR
Казанский Рубин в свое время впечатлил не меньше Алании
там закупка футболистов была как раз с этим прицелом, я помню, что хороший старт и 7 побед подряд вообще никого не удивляли
0
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0
Ответ Дядя ТУРА
а как же Спартак?
Зашло за плюсиками 5 колесо?
+4
-4
0
Ответ Я люблю картошку
Мне было только что лет, когда я узнал, что в том году Верона стала чемпионом.
Пребен Элькьяер, Бригель, ди Дженнаро… болел за них тогда, как и позже за Лестер
0
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0
Ответ Я люблю картошку
Мне было только что лет, когда я узнал, что в том году Верона стала чемпионом.
Нежданчик длинной в несколько десятилетий 😂
0
0
0
Спартак 2017
0
0
0
А чем Наполи 1986-87удивляет с пиковым Марадоной? При всем уважении к силе тогдашней Серии А.
0
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0
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