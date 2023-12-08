«Верона»-1985 – самый неожиданный чемпион по версии FourFourTwo. «Лестер» – 2-й, «Алания» – 15-я
«Верона» заняла первое место в списке самых неожиданных победителей чемпионатов.
Команда Освальдо Баньоли завоевала скудетто в сезоне-1984/85. Ее титул – на первом месте в списке, составленном FourFourTwo.
В первую десятку вошли:
1. «Верона»-1984/85, Италия.
2. «Лестер»-2015/16, Англия.
3. «Монпелье»-2011/12, Франция.
4. «Кайзерслаутерн»-1997/98, Германия.
5. «Боавишта»-2000/01, Португалия.
6. «Лариса»-1987/88, Греция.
7. «Депортиво»-1999/2000, Испания.
8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды.
9. «Риека»-2016/17, Хорватия.
10. «Наполи»-1986/87, Италия.
15-е место заняла «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году.
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была хорошая статья на нашем неожиданночемпионском сайте
🇦🇷 Марадона, Пассарелла, Бертони
🇧🇷 Зико, Сократес, Фалькао, Карека
🇫🇷 Платини, Папен
🇳🇱 Ван Бастен, Гуллит, Райкард
🇩🇪 Руммениге, Маттеус, Бреме, Фёллер
🇵🇱 Бонек
🇩🇰 Лаудруп
🏴 Раш
🇮🇹 Великие итальянцы 80-90х годов
Странно видеть их в списке.
Лилль
к 2014 году имел уже 9 чемпионств