Зарема Салихова: «Эмери вынес «Ман Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны»
Зарема Салихова сравнила Валерия Карпина с «тренеришкой».
Напомним, главный тренер «Ростова» резко раскритиковал решение провести матч против ЦСКА, несмотря на ухудшение погодных условий, и был дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно.
«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В 15-м туре АПЛ «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери обыграла «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – 1:0.
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Она бы на спортсе не затерялась
Пеп - Бугатти
Карло - Феррари
Валерий - Карпин
Эмери это Мерседес
Валера = Калина
Газизов тот-же видимо сам себя назначил, и Кокорина привел.
Как она такие параллели строит?
У меня полное впечатление, что её под федуна бандиты подложили и доят арнольдыча
Ну, типа: "Экс-супруга экс-владельца экс-чемпиона высказалась о работе экс-тренера..."
Дайте уже отдохнуть и фонтану...