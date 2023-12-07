Зарема Салихова: «Эмери вынес «Ман Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны»

Зарема Салихова сравнила Валерия Карпина с «тренеришкой».

Напомним, главный тренер « » резко раскритиковал решение провести матч против ЦСКА, несмотря на ухудшение погодных условий, и был дисквалифицирован на 2 матча , один из них – условно.

«Эмери вынес « », а вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В 15-м туре « » под руководством обыграла «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – 1:0.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!