Зарема Салихова: «Эмери вынес «Ман Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны»

Теги Ростов Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Валерий Карпин Унаи Эмери Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова сравнила Валерия Карпина с «тренеришкой».

Напомним, главный тренер «Ростова» резко раскритиковал решение провести матч против ЦСКА, несмотря на ухудшение погодных условий, и был дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

В 15-м туре АПЛ «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери обыграла «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – 1:0. 

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31 комментарий
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Ахахаха
Она бы на спортсе не затерялась
+33
-7
+26
Ответ Сандыбек Хусаинов
Как можно сравнивать Эмери и нашего Валерона? Эмери это Мерседес Валера = Калина
Эмери - Мерседес
Пеп - Бугатти
Карло - Феррари
Валерий - Карпин
+27
-3
+24
Как можно сравнивать Эмери и нашего Валерона?
Эмери это Мерседес
Валера = Калина
+16
-7
+9
салиховый бы у муженька поспрашивать, кто карпушу пригрел в Спартаке, и кто ему потом помог Эмери скинуть. так что претензия не по адресу совсем.
+11
-2
+9
Так вкинула, будто это Карпин Эмери тренеришкой называл
+11
-3
+8
Ответ Какао Боб
Так вкинула, будто это Карпин Эмери тренеришкой называл
Валера сначала пригласил Эмери, потом вместо поддержки, подсидел.
+10
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+8
Ответ Ветер
салиховый бы у муженька поспрашивать, кто карпушу пригрел в Спартаке, и кто ему потом помог Эмери скинуть. так что претензия не по адресу совсем.
А у нее муж всегда был не причем. Такое ощущение, что как будто не президент, а случайный прохожий.
Газизов тот-же видимо сам себя назначил, и Кокорина привел.
+6
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+6
Ответ Какао Боб
Так вкинула, будто это Карпин Эмери тренеришкой называл
Карпин спецом Эмери подсидел. Пригласил его, а потом работать мешал шобы показать Федуняре мол, я лучше всяких иностранцев.
+5
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+4
Тупая башка

Как она такие параллели строит?

У меня полное впечатление, что её под федуна бандиты подложили и доят арнольдыча
+3
0
+3
Ответ Какао Боб
Так вкинула, будто это Карпин Эмери тренеришкой называл
называть может и не называл, но сливать сливал.
+2
0
+2
Эмери настоящий топ тренер,Валера тренер с алика
+2
0
+2
Ну, Эмери с 2012 не мог набрать очки против Гвардиолы. А Карпин со Спартаком против Гвардиолы играл как раз в 2012 году. Совпадение?
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оо экспертница заговорила
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Ответ А.В. Бубнов
Кто такая, эта зарема? Какой у неё ТТД?
посчитай
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Ответ Из Парижа с любовью
А у нее муж всегда был не причем. Такое ощущение, что как будто не президент, а случайный прохожий. Газизов тот-же видимо сам себя назначил, и Кокорина привел.
И сам себе миллионов выписал )))
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Ответ Какао Боб
Так вкинула, будто это Карпин Эмери тренеришкой называл
Он так думал , а озвучил Дзюбиньо
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Ответ Serkan_Ballboy
Эмери - Мерседес Пеп - Бугатти Карло - Феррари Валерий - Карпин
Черчесов - БМП
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Ответ LaffyTaffy
Ахахаха Она бы на спортсе не затерялась
Так может она тут и сидит🙂
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Зарема ау! Вы где? Это Володька!
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Интересно, а если она разведется с Федуном, у нее будут продолжать брать интервью?
Ну, типа: "Экс-супруга экс-владельца экс-чемпиона высказалась о работе экс-тренера..."
Дайте уже отдохнуть и фонтану...
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Ну, справедливости ради, она знает кто такой Эмери)
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Феерическая...
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Ну Ман Сити и ЦСКА выносил. Вот когда Эмери Кубу вынесет, тогда можно сравнивать.
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Кто такая, эта зарема? Какой у неё ТТД?
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Почему бы зареме не создать свой клуб ФК "Зарема" , муж не обеднеет. Я бы болел (не сарказм)
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валерка аферист даже тут не пострадал фактически
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Зарема накину на вентилятор)
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Даже не удивлен, есть женская обида на Валеру.
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Ну тут раунд.
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