Невин о 4-матчевой серии «Сити» без побед в АПЛ: «У соперников теперь девиз – «давайте их атаковать», и это работает»

Теги Челси Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пэт Невин Футбол

Пэт Невин высказался о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ман Сити» в АПЛ.

В 15-м туре «горожане» проиграли «Астон Вилле» (0:1).

«Сити» выглядел командой, которую и переиграли, и перебегали.

Совсем недавно соперники стали подходить к матчам с ними с девизом «давайте их атаковать» – сначала «Челси», «Тоттенхэм», теперь «Вилла», и это работает», – сказал экс-игрок «Челси».

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15 комментариев
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Даже от КДБ не было такой зависимости как от Родри.
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Самое смешное это то, что все оправдывают это поражение да и спад в целом из-за отсутствия пары игроков. Помню как Реал скосили травмы в прошлом сезоне и никто в этом не видел оправдания. В этом сезоне у пары игроков кресты у Реала да и у Барсы важные игроки выбили до конца сезона но никто не оправдывает после потерь очков...
А ещё хочется сказать где бы был Гвардиола если бы не мог тратить миллиарды долларов на состав раз из-за потерь пары игроков его клуб пинают...
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Ответ Tyrone Woodley
Самое смешное это то, что все оправдывают это поражение да и спад в целом из-за отсутствия пары игроков. Помню как Реал скосили травмы в прошлом сезоне и никто в этом не видел оправдания. В этом сезоне у пары игроков кресты у Реала да и у Барсы важные игроки выбили до конца сезона но никто не оправдывает после потерь очков... А ещё хочется сказать где бы был Гвардиола если бы не мог тратить миллиарды долларов на состав раз из-за потерь пары игроков его клуб пинают...
Кто все? Лишь бы приплести факты под желаемое заявление. При чем тут вообще Реал?
Всем адекватным людям без глубокого анализа виден кризис Сити. И дело не в потере Родри. В матчах с Ливерпулем, Челси, Тоттенхемом Родри играл. Но результата все равно не было, хотя все эти команды в матчах с Сити играли хуже вчерашней Виллы.
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Ответ Tyrone Woodley
Самое смешное это то, что все оправдывают это поражение да и спад в целом из-за отсутствия пары игроков. Помню как Реал скосили травмы в прошлом сезоне и никто в этом не видел оправдания. В этом сезоне у пары игроков кресты у Реала да и у Барсы важные игроки выбили до конца сезона но никто не оправдывает после потерь очков... А ещё хочется сказать где бы был Гвардиола если бы не мог тратить миллиарды долларов на состав раз из-за потерь пары игроков его клуб пинают...
У Сити не было всей тройки полузащиты Дебрюйне, Родри, Гюнда. Нет краёв атаки Грилиша и Мареза . Это всё сравнение с прошлым сезоном. Но все удивляются почему не идёт игра у Сити. Ну ничего Пеп все наладит
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ключик подобран - монтировка
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Школота сейчас
Редре нет Брене нет
Боже ваш проект тратит МИЛЛИАРДЫ -и ЖАЛУЕТСЯ
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ВАРдиола никогда не обыгрывал основу Ливерпуля на Энфилде
Как он это обьяснит
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Арсенал или Ливерпуль, кто то из них скорее всего и выиграет АПЛ, Сити не выиграет в этом сезоне это уже стало очевидно, большая ошибка что Пеп так и не смог купить Райса, одна травма или дисква Родри и сезон для Сити окончен, это уже стало очевидно и факт, Сити никогда при Пепе ещё не играл 3 ничьи подряд и поражение, уже даже и МЮ всего в 3 очках от Сити ...
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Опорники важны в любой командес это давняя истина. Но давайте откровенно, не проблема Родри, что миллиардный состав за 79 минут не создал ни одного момента
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Ответ Overkiller
Даже от КДБ не было такой зависимости как от Родри.
Родри очень недооценен. По-хорошему, именно он должен был быть главным претендентом на Золотой Мяч за прошлый сезон
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Ответ Roman
Родри очень недооценен. По-хорошему, именно он должен был быть главным претендентом на Золотой Мяч за прошлый сезон
Гравенберх и Энцо недавно уничтожили твою Рьодрю

Так что ищи другую отмазку
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Ответ Quinlan Scott
Школота сейчас Редре нет Брене нет Боже ваш проект тратит МИЛЛИАРДЫ -и ЖАЛУЕТСЯ
Миллиарды? Райса забыл? Собослаи? Антони? Кайседо и Энцо? На дворе не 2015, Сити зарабатывает больше в 6 раз, чем тратит
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Ответ Марио 9
Арсенал или Ливерпуль, кто то из них скорее всего и выиграет АПЛ, Сити не выиграет в этом сезоне это уже стало очевидно, большая ошибка что Пеп так и не смог купить Райса, одна травма или дисква Родри и сезон для Сити окончен, это уже стало очевидно и факт, Сити никогда при Пепе ещё не играл 3 ничьи подряд и поражение, уже даже и МЮ всего в 3 очках от Сити ...
Не думаю, что все так просто. Ливерпуль вытащил очень много матчей в концовке, но это не может продолжаться вечно, и проблемы в защите все так же очевидны. Арсенал имеет Райю в воротах, который привозит почти в каждом матче, а забивать постоянно минимум два - тяжело.
То есть если у Сити кризис сейчас, то думаю у Арсенала и Ливерпуля он будет после боксинг дэй.
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Ответ Marcus-light
Опорники важны в любой командес это давняя истина. Но давайте откровенно, не проблема Родри, что миллиардный состав за 79 минут не создал ни одного момента
2 удара в створ ☝️
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