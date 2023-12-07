Невин о 4-матчевой серии «Сити» без побед в АПЛ: «У соперников теперь девиз – «давайте их атаковать», и это работает»
Пэт Невин высказался о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ман Сити» в АПЛ.
В 15-м туре «горожане» проиграли «Астон Вилле» (0:1).
«Сити» выглядел командой, которую и переиграли, и перебегали.
Совсем недавно соперники стали подходить к матчам с ними с девизом «давайте их атаковать» – сначала «Челси», «Тоттенхэм», теперь «Вилла», и это работает», – сказал экс-игрок «Челси».
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А ещё хочется сказать где бы был Гвардиола если бы не мог тратить миллиарды долларов на состав раз из-за потерь пары игроков его клуб пинают...
Всем адекватным людям без глубокого анализа виден кризис Сити. И дело не в потере Родри. В матчах с Ливерпулем, Челси, Тоттенхемом Родри играл. Но результата все равно не было, хотя все эти команды в матчах с Сити играли хуже вчерашней Виллы.
Редре нет Брене нет
Боже ваш проект тратит МИЛЛИАРДЫ -и ЖАЛУЕТСЯ
Как он это обьяснит
Так что ищи другую отмазку
То есть если у Сити кризис сейчас, то думаю у Арсенала и Ливерпуля он будет после боксинг дэй.