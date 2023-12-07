Невин о 4-матчевой серии «Сити» без побед в АПЛ: «У соперников теперь девиз – «давайте их атаковать», и это работает»

Пэт Невин высказался о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ман Сити» в АПЛ.

В 15-м туре «горожане» проиграли « » (0:1).

« » выглядел командой, которую и переиграли, и перебегали.

Совсем недавно соперники стали подходить к матчам с ними с девизом «давайте их атаковать» – сначала «Челси», « », теперь «Вилла», и это работает», – сказал экс-игрок « ».

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