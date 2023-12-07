Клиши о «Ман Сити» и 0:1 от «Виллы»: «Один из худших матчей в их исполнении. Еще повезло, что не пропустили больше»

Гаэль Клиши считает, что «Манчестер Сити» провел один из своих худших матчей.

Зкс-защитник «горожан» высказался после поражения команды от « » (0:1) в .

« » провел один из худших матчей, что мы видели в их исполнении. Не хватало динамичности, и им еще повезло, что не пропустили два, а то и три-четыре гола», – сказал .

Какой провал «Сити»: без шансов проиграли «Вилле». Эмери выкинул Пепа из топ-3

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!