Роберт Левандовски: «Мы – «Барса», от нас ждут не только побед, но и много голов. Мы на правильном пути»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался об игровой философии «Барселоны».

«Я знаю, что мы – «Барселона», и все ждут от нас не только побед, но и большого количества голов. В начале сезона не все было идеально, и, конечно, если мы не создаем много моментов, трудно забивать голы.

Год-два назад, когда я еще не был здесь, я видел, что вокруг клуба было много проблем, но сейчас я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и игроки могут сосредоточиться на работе», – сказал форвард «Барселоны».

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16 комментариев
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От тебя тоже ждут много голов))
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Барсу то да, а вот поляк тут каким боком? Максимум его ждут в СА, желательно в зимнее трансферное окно. Его след в истории клуба в итоге меньше чем у Аубы и Люка де йонга. Скучать не будем
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Они барса, а ты тут каким боком не понятно.
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Вот именно барса ждёт много голов но Левандовски видимо не собирается забивать
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Ты не барса и тебе не место в этом клубе , езжай в эмираты , от тебя толку нет
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Нормально вы создаете, только ты все моменты порешь...
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Вот никогда не ассоциировал Левандовски с местоимением "мы".
Для меня в его карьере был только "он" сам.
Это нормально - топовый игрок этим и живет.
Просто жаль, что лишь единицы говорят об этом открыто.
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Кто говорит - пшек, который был возмущен поздравлению простых россиян, болеющих за клуб, за который он выступает?
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Что же вы тогда уже два года ваш любимый счёт 1-0? Никогда бы не подумал что будет что то общее между Ювентусом Капелло и Барсой Хави))
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Роберт Тенхаговски
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начни играть и забивать Лева
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Ответ Молодой Френки
Барсу то да, а вот поляк тут каким боком? Максимум его ждут в СА, желательно в зимнее трансферное окно. Его след в истории клуба в итоге меньше чем у Аубы и Люка де йонга. Скучать не будем
Лёва на поле находится где угодно, но только не в центре штрафной. Барса на каждый матч выходит вдесятером и добывает результат 👏
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Ответ Supreme Allah
Они барса, а ты тут каким боком не понятно.
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