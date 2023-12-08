Роберт Левандовски: «Мы – «Барса», от нас ждут не только побед, но и много голов. Мы на правильном пути»

Роберт Левандовски высказался об игровой философии «Барселоны».

«Я знаю, что мы – «Барселона», и все ждут от нас не только побед, но и большого количества голов. В начале сезона не все было идеально, и, конечно, если мы не создаем много моментов, трудно забивать голы.

Год-два назад, когда я еще не был здесь, я видел, что вокруг клуба было много проблем, но сейчас я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и игроки могут сосредоточиться на работе», – сказал форвард «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!