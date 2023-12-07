Президент «Урала» о матчах зимой: «Мы не в Италии или Испании живем, а в северной стране. Ничего страшного, будем играть, как и все»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Эрик Бикфалви календарь Футбол

Григорий Иванов не видит проблемы в проведении матчей зимой.

Завтра «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

– Настрой у команды с «Локомотивом» нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас проходит чемпионат в таких условиях, и здесь ничего не сделаешь. Команда готовится к этому матчу, как и все наши соперники.

Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру, чтобы где-то остаться или играть весной. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому. Если матч перенесут, то нужно будет еще раз лететь в Москву, а это лишняя поездка.

Что поделать, мы живем не в Италии или Испании, где всегда тепло, а в северной стране. У нас может быть такая погода и в ноябре, при любом раскладе выходить на поле придется. Поэтому ничего страшного нет, раз принято такое решение, то играем.

– Непривычно ли легионерам сталкиваться с такими условиями?

– Многие уже не первый год выступают у нас в стране, к примеру, Бикфалви. Конечно, он уже ко всему привык. И в других командах так же.

Да, если иностранец первый сезон проводит в России и впервые увидел снег, то для него это все как-то диковато, – сказал президент «Урала».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конечно нужно составлять календарь, чтобы максимально уменьшить количество матчей по снегу, но полностью исключить - очень сложно. И год на год не приходится. А построить "десяток стадионов с крышей" - маниловщина. Это слишком дорого, да и за газоном ухаживать гораздо сложнее.
Опять же: постоянные переносы матчей - то ещё удовольствие. Когда по несколько матчей зависало - терялось понимание происходящего в таблице. У этих одна игра в запасе, у тех - две, эти всё отыграли. Неудобно.
+3
-2
+1
Суровый уральский мужик этот Гриша
+1
0
+1
Ответ Ashton Berezin
Помню, не так давно Шмурнов во время YouTube стрима кепку швырнул в Саловолосого за слова о том, что Россия - это северная страна
Там был долгий спор, а эта фраза стала лишь последней каплей. Накопительный эффект.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий