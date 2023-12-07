Президент «Урала» о матчах зимой: «Мы не в Италии или Испании живем, а в северной стране. Ничего страшного, будем играть, как и все»
Григорий Иванов не видит проблемы в проведении матчей зимой.
Завтра «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.
– Настрой у команды с «Локомотивом» нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас проходит чемпионат в таких условиях, и здесь ничего не сделаешь. Команда готовится к этому матчу, как и все наши соперники.
Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру, чтобы где-то остаться или играть весной. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому. Если матч перенесут, то нужно будет еще раз лететь в Москву, а это лишняя поездка.
Что поделать, мы живем не в Италии или Испании, где всегда тепло, а в северной стране. У нас может быть такая погода и в ноябре, при любом раскладе выходить на поле придется. Поэтому ничего страшного нет, раз принято такое решение, то играем.
– Непривычно ли легионерам сталкиваться с такими условиями?
– Многие уже не первый год выступают у нас в стране, к примеру, Бикфалви. Конечно, он уже ко всему привык. И в других командах так же.
Да, если иностранец первый сезон проводит в России и впервые увидел снег, то для него это все как-то диковато, – сказал президент «Урала».
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Опять же: постоянные переносы матчей - то ещё удовольствие. Когда по несколько матчей зависало - терялось понимание происходящего в таблице. У этих одна игра в запасе, у тех - две, эти всё отыграли. Неудобно.