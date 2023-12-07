Президент «Урала» о матчах зимой: «Мы не в Италии или Испании живем, а в северной стране. Ничего страшного, будем играть, как и все»

Григорий Иванов не видит проблемы в проведении матчей зимой.

Завтра «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 18-го тура Мир .

– Настрой у команды с « » нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас проходит чемпионат в таких условиях, и здесь ничего не сделаешь. Команда готовится к этому матчу, как и все наши соперники.

Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру, чтобы где-то остаться или играть весной. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому. Если матч перенесут, то нужно будет еще раз лететь в Москву, а это лишняя поездка.

Что поделать, мы живем не в Италии или Испании, где всегда тепло, а в северной стране. У нас может быть такая погода и в ноябре, при любом раскладе выходить на поле придется. Поэтому ничего страшного нет, раз принято такое решение, то играем.

– Непривычно ли легионерам сталкиваться с такими условиями?

– Многие уже не первый год выступают у нас в стране, к примеру, . Конечно, он уже ко всему привык. И в других командах так же.

Да, если иностранец первый сезон проводит в России и впервые увидел снег, то для него это все как-то диковато, – сказал президент « ».

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