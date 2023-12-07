РПЛ не планирует переносить матчи 21‑го тура в связи с выборами президента РФ: «В лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов»

РПЛ не планирует переносить матчи в связи с выборами президента России.

Совет федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. В этот день должны пройти матчи 21-го тура Мир РПЛ.

«Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

В 2018 году в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов лига переносила на апрель игру «Зенита» в Санкт‑Петербурге и домашние матчи московских ЦСКА и «Локомотива».

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