РПЛ не планирует переносить матчи 21‑го тура в связи с выборами президента РФ: «В лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов»

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РПЛ не планирует переносить матчи в связи с выборами президента России.

Совет федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. В этот день должны пройти матчи 21-го тура Мир РПЛ.

«Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

В 2018 году в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов лига переносила на апрель игру «Зенита» в Санкт‑Петербурге и домашние матчи московских ЦСКА и «Локомотива».

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10 комментариев
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РПЛ не планирует переносить матчи 21‑го тура в связи с выборами президента РФ В.В.Путина
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Очень зря. А вдруг после пересчета голосов начнутся беспорядки, стороннии оппозиции выйдут на улицы протестовать против результатов выборов, Зюганов объявит бессрочный митинг, а вся полиция на футболе! Ну очень непродуманное решение!
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Ща сделают избирательные участки прямо на стадионах
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Можно прямо на стадионах сделать пункты голосования. Чем они хуже пеньков?
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Иронично до слез

Выборы! Хоть бы кто только не он, но всё равно будет он
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А может лучше отменить эти перевыборы? Деньги потратят впустую, всë равно ещё минимум на 4 года трон будет занят тем же императором.
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В праздничный день переносить матчи на серые будни глупо!
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Ну так это на данный момент, а когда все будет официально, а не сообщениями из СМИ, то перенесут.
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Только по фануйди!
Я вот даже какать хожу по фануйди - очень удобно и безопасностно
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Ответ Кирилл Куминский
Ща сделают избирательные участки прямо на стадионах
Кстати, так наша честная оппозиция делала. Они сами ставили палатки на улице, типа избирательные участки, снимали на видео, и говорили "Видите, видите, власть поставила левые участки, чтобы голоса себе накрутить" )) Какой же стыд это был )) Я конечно понимаю, им выгодно как-то опорочить власть, но это уж совсем стыдно выглядело )
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