Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Система «осень-весна» – оптимальная, учитывая, что мы все надеемся вернуться в еврокубки»
Член совдира «Динамо» объяснил, почему система «осень-весна» оптимальная.
«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной.
Но можно стараться работать по календарю – вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге.
Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», – сказал Дмитрий Гафин.
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И один хер после 10 туров на усталось жалуются.
В АПЛ 38 матчей - и то без отпуска играют. Начали - закончили - отдохнули.
Футболисты не хотят переходить на весну-осень, потому что у них (да и у футбольных чиновников) тогда один отпуск будет, зимой. А сейчас - два.
Футбольный чемпионат называют образно марафоном.
Так вот в России это такой марафон, что после 25 км делают перерыв на час, что б отдохнуть - а потом остальные 17 км.
В сумме - те же 42 км получается. Но это уже точно не марафон, это что-то другое.
Ну а ЕК у нас лет пять ближайших не будет, да и хуже только выступать стали после перехода.
А лично Гафин после этих слов теперь обязан в Воронеже после завтра обеспечить идеальное поле и победить, иначе эти слова ему припомнят.