Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Система «осень-весна» – оптимальная, учитывая, что мы все надеемся вернуться в еврокубки»

Член совдира «Динамо» объяснил, почему система «осень-весна» оптимальная.

«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной.

Но можно стараться работать по календарю – вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге.

Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», – сказал Дмитрий Гафин.

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