Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Система «осень-весна» – оптимальная, учитывая, что мы все надеемся вернуться в еврокубки»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва календарь Дмитрий Гафин Футбол

Член совдира «Динамо» объяснил, почему система «осень-весна» оптимальная.

«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной.

Но можно стараться работать по календарю – вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге.

Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», – сказал Дмитрий Гафин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну так и играйте тогда зимой, как все. Что ж вы тогда в отпуск-то сбегаете до весны? А летом еще раз в отпуск.
И один хер после 10 туров на усталось жалуются.
В АПЛ 38 матчей - и то без отпуска играют. Начали - закончили - отдохнули.

Футболисты не хотят переходить на весну-осень, потому что у них (да и у футбольных чиновников) тогда один отпуск будет, зимой. А сейчас - два.

Футбольный чемпионат называют образно марафоном.
Так вот в России это такой марафон, что после 25 км делают перерыв на час, что б отдохнуть - а потом остальные 17 км.
В сумме - те же 42 км получается. Но это уже точно не марафон, это что-то другое.
+3
0
+3
Голос разума прям 🔥
+4
-3
+1
Система оптимальная для российского жулья . Привычная для всей страны . Дает возможность жульничать , читерствовать с трансферными окнами . Что зимой , что летом получаются самые длинные окна в Европе . В России они продолжают действовать , когда везде они уже закрыты . Больше ни на что она не ориентирована . Если перестать жульничать , то и нужды в ней не будет никакой . Тем более , и трансферов на вход особо брать неоткуда .
+5
-4
+1
Вредительская это система. И идиотская! Чемпионат прерывается в середине на 4 месяца. Особо ретивые предлагают начинать и заканчивать раньше, чтобы пауза была аж на 5 месяцев. Весна - осень - самый оптимальный и разумный вариант. Вернуть нужно его. Еврокубков всё равно до 2030 года точно не будет, а там глядишь и до 2036, смотря какое там здоровье у одного бункерного деда будет.
+1
0
+1
Кто мы все? Список можно пожалуйста.
+1
-1
0
Все правильно говорит.Надо стадионы крытые строить и не заморачиваться.
+1
-1
0
Стоит сравнить достижения при весна - осень и осень - весна чтоб рассмеяться
+1
-1
0
Обратно возвращаться надо на весна-осень тут без вариантов.
Ну а ЕК у нас лет пять ближайших не будет, да и хуже только выступать стали после перехода.
А лично Гафин после этих слов теперь обязан в Воронеже после завтра обеспечить идеальное поле и победить, иначе эти слова ему припомнят.
0
0
0
Для еврокубков? А ничего, что все значимые достижения российского футбола случились когда была система весна - осень?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий