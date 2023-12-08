Министр спорта Саудовской Аравии отрицает помощь ФИФА в получении ЧМ-2034: «Мир хочет, чтобы мы приняли турнир»

Теги ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Политика Футбол

Министр спорта Саудовской Аравии отрицает помощь ФИФА в получении ЧМ-2034.

«Это всего лишь теория. Нам следует обратить внимание на то, что приносит пользу футболу.

Правила были четко изложены, никто не возражал против них во время [процесса], поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то непрозрачность. Просто мы были готовы это сделать, а, возможно, другие — нет. Это не наша вина.

Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии... Мир также хочет, чтобы мы приняли турнир в 2034 году», — сказал Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал.

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7 комментариев
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да все платят кто хочет провести турнир, германия платила, мы тоже не безвозмездно получили право, Катар также...
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Ага, мечтает.
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А в чем помощь и зачем? Все остальные претенденты отозвали свои заявки, так что вопрос не к ФИФА, а тем кто изначально их подавал.
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