Министр спорта Саудовской Аравии отрицает помощь ФИФА в получении ЧМ-2034: «Мир хочет, чтобы мы приняли турнир»

Министр спорта Саудовской Аравии отрицает помощь ФИФА в получении ЧМ-2034.

«Это всего лишь теория. Нам следует обратить внимание на то, что приносит пользу футболу.

Правила были четко изложены, никто не возражал против них во время [процесса], поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то непрозрачность. Просто мы были готовы это сделать, а, возможно, другие — нет. Это не наша вина.

Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии... Мир также хочет, чтобы мы приняли турнир в 2034 году», — сказал Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал.

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