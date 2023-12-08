Чанов о ЦСКА: «Будут реализовывать моменты – смогут претендовать на первое место в РПЛ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Вячеслав Чанов Футбол

Вячеслав Чанов оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров армейцы занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

— ЦСКА всегда ставит перед собой задачу-максимум. Естественно в последней игре будут приложены все силы для достижения положительного результата. Все зависит от межсезонья. Главное, чтобы выздоровели ребята, которые сейчас на травме.

— На что претендует ЦСКА в этом сезоне?

— Команда пропустила много мячей. Если бы такого не было, ЦСКА был бы в тройке. Если армейцы будут реализовывать моменты, они могут претендовать на первое место в РПЛ, – сказал экс-тренер вратарей ЦСКА.

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6 комментариев
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Чанов о Чалове
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сначала прочитал Чалов и не понял, почему он к ЦСКА себя не относит))
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так можно про любую команду говорить. у всех есть моменты так или иначе. а если ещё и не пропускать...
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Если армейцы будут реализовывать моменты, они могут претендовать на первое место в РПЛ, – сказал экс-тренер вратарей ЦСКА (с)

Если не будут реализовать моменты, то не смогут претендовать на первое место в РПЛ.
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Даже если реализуют все моменты, поезд ушел.
Особенно если проиграем быкам в воскресенье.
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Если будут забивать и не будут пропускать - точно выиграют РПЛ
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