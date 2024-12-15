Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»
Пеп Гвардиола высказался о «Манчестер Сити».
– Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением?
– Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто. Мы были лучшими.
А сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков. Иначе, «Ливерпуль», мы были бы рядом, друзья мои, – сказал тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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