Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»

Пеп Гвардиола высказался о «Манчестер Сити».

– Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением?

– Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто. Мы были лучшими.

А сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков. Иначе, «Ливерпуль», мы были бы рядом, друзья мои, – сказал тренер «Ман Сити ».