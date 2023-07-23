Чанов о голе «Урала» ЦСКА: «Акинфеева оттолкнул Роша. Игорь со своим опытом мимо мяча пролететь не мог»
Вячеслав Чанов оценил пропущенный Игорем Акинфеевым гол в матче «Урал» – ЦСКА (2:1).
Команды встречались в рамках 1-го тура Мир РПЛ.
«Соглашусь с Корнеевым, который обратил внимание на то, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.
Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно, нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.
Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберется», – сказал экс-тренер вратарей ЦСКА.
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