Чанов о голе «Урала» ЦСКА: «Акинфеева оттолкнул Роша. Игорь со своим опытом мимо мяча пролететь не мог»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Урал Вячеслав Чанов Виллиан да Силва Роша Футбол

Вячеслав Чанов оценил пропущенный Игорем Акинфеевым гол в матче «Урал» – ЦСКА (2:1).

Команды встречались в рамках 1-го тура Мир РПЛ.

«Соглашусь с Корнеевым, который обратил внимание на то, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.

Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно, нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.

Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберется», – сказал экс-тренер вратарей ЦСКА.

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1 комментарий

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Артем Гладских
Согласен с Чановым .
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