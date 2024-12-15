Puma о Кукурелье, которые дважды поскользнулся в их бутсах против «Тоттенхэма»: «Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся»

Puma отреагировала на ситуацию с бутсами Марка Кукурельи.

В прошлом туре «Тоттенхэм» забил два гола «Челси» в течение 7 минут в первом тайме матча 15-го тура АПЛ после того, как Кукурелья дважды подскользнулся на своей половине поля во время атак соперника.

После этих эпизодов Кукурелья переобул бутсы Puma Future 8 на другие. «Челси » в конечном итоге выиграл матч со счетом 4:3, а Кукурелья отдал голевую передачу на Джейдона Санчо после того, как поменял бутсы.

После матча игрок выложил фото первых бутс в мусорном ведре с подписью «извините, синие». Через несколько минут испанец удалил публикацию.

Сейчас Puma выложила фото с Кукурельей и знаком на траве, предупреждающим об опасности поскользнуться.

«Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся», – говорится в сообщении Puma.

Фото: аккаунт Puma в Х