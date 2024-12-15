У тренера «Фиорентины» Палладино умерла мама. Сегодня матч с «Болоньей» на выезде
Раффаэле Палладино потерял мать накануне матча «Фиорентины».
Сегодня команде Палладино предстоит сыграть на выезде с «Болоньей» в 16-м туре Серии А. Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.
«Вся «Фиорентина», семья Коммиссо (владельцы клуба – Спортс’‘), Рокко, Катрин и Джозеф, команда и клуб обнимают Раффаэле и выражают искренние соболезнования в связи с кончиной матери Розы», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фиорентины»
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