У тренера «Фиорентины» Палладино умерла мама. Сегодня матч с «Болоньей» на выезде

Раффаэле Палладино потерял мать накануне матча «Фиорентины».

Сегодня команде Палладино предстоит сыграть на выезде с «Болоньей» в 16-м туре Серии А. Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.

«Вся «Фиорентина », семья Коммиссо (владельцы клуба – Спортс’‘), Рокко, Катрин и Джозеф, команда и клуб обнимают Раффаэле и выражают искренние соболезнования в связи с кончиной матери Розы», – говорится в заявлении клуба.