Чанов о лучшем клубе Восточной Европы: «Зенит» хорош – нельзя говорить, что только «Шахтер» выделяется. Они продают игроков, потому что лига Украины неполноценна»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о силе клубов Восточной Европы.
«Сейчас трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтер».
То, что они продают футболистов, – это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в свое время. Продажи футболистов – это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.
«Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтера» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то все бы проиграл», – сказал Чанов.
Салоед
Абрамович просто из одного кармана в другой переложил бабло
Так он содержал цска в обход запрета владения двумя клубами
Боюсь представить что у него в голове, раз лига Украины не полноценна