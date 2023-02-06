Чанов о лучшем клубе Восточной Европы: «Зенит» хорош – нельзя говорить, что только «Шахтер» выделяется. Они продают игроков, потому что лига Украины неполноценна»

Теги ЦСКА Зенит Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Вячеслав Чанов Футбол

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о силе клубов Восточной Европы.

«Сейчас трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтер».

То, что они продают футболистов, – это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в свое время. Продажи футболистов – это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.

«Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтера» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то все бы проиграл», – сказал Чанов.

10 комментариев

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Андрей Федоров
Ответ Mechel**
Жиркова за 3 рубля продали?
Павлюченко, Аршавин, Смертин, Жирков. Да что этим подросткам говорить, ониж обиженные
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Андрей Федоров
Ответ roni11
А мы не продаем и молимся на Мирончука с Головиным, так как у нас...сильно переоценена
А что до Миранчука никого не продавали ? Иди что, Шахтер только украинцев продает ? Мы так то тоже много кого продали, от Баера до Манчестер юнатйтед Видича.
Салоед
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Wiley Fox
Только Жиркова не продали

Абрамович просто из одного кармана в другой переложил бабло

Так он содержал цска в обход запрета владения двумя клубами
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roni11
А мы не продаем и молимся на Мирончука с Головиным, так как у нас...сильно переоценена
0
-1
-1
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Timofey29
Ответ Фантом
Что-то он погорячился насчет "не видно". В конце концов, "Зенит" и "Шахтер" выигрывали Кубок УЕФА друг за другом.
Тоже об этом сразу подумал
+1
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+1
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Фантом
Что-то он погорячился насчет "не видно". В конце концов, "Зенит" и "Шахтер" выигрывали Кубок УЕФА друг за другом.
+2
0
+2
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Mechel**
Жиркова за 3 рубля продали?
+1
0
+1
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Tigo_Volchara93
Неполноценная лига продает футболистов в с отрывом лучшую лигу мира, причем регулярно придает и за хорошие деньги.

Боюсь представить что у него в голове, раз лига Украины не полноценна
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Михо
Шахтер продает игроков потому что они востребованы, в неполноценен сейчас как раз чемпионат России по той причине что является сугубо внутренним соревнованием
+7
-9
-2
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Daniel Miroslav
Что этот сударь ***** несет
+2
-4
-2
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