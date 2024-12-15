Еремин о Федорищеве и агентах: «Можно еще сказать, что он против слесарей на заводе – не понимаю, в чем посыл. Ему стоит ознакомиться с этой работой, все останется как есть»

Олег Еремин не понимает претензии Вячеслава Федорищева к футбольным агентам.

Ранее губернатор Самарской области Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.

«Вижу, что губернатору нужно немножко глубже погрузиться в проблематику, чтобы понять, как это работает. Можно также сказать, что он против слесарей на заводе. Агент – такая же профессия, как и многие другие. Я просто не понимаю, в чем основной посыл. Он против агентов. Но мы знаем историю, многие люди, руководители РФС и другие субъекты российского футбола высказывались против футбольных агентов.

Но что конкретно он имеет против? Пока непонятно. Думаю, ему стоит немножко ознакомиться с этой работой, понять, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы потом сделать правильные выводы. Думаю, он уже на этом пути находится. Так что ничего, конечно, не изменится, все останется как есть», – заявил агент Олег Еремин.

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