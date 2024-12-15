Еремин о Федорищеве и агентах: «Можно еще сказать, что он против слесарей на заводе – не понимаю, в чем посыл. Ему стоит ознакомиться с этой работой, все останется как есть»
Ранее губернатор Самарской области Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.
«Вижу, что губернатору нужно немножко глубже погрузиться в проблематику, чтобы понять, как это работает. Можно также сказать, что он против слесарей на заводе. Агент – такая же профессия, как и многие другие. Я просто не понимаю, в чем основной посыл. Он против агентов. Но мы знаем историю, многие люди, руководители РФС и другие субъекты российского футбола высказывались против футбольных агентов.
Но что конкретно он имеет против? Пока непонятно. Думаю, ему стоит немножко ознакомиться с этой работой, понять, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы потом сделать правильные выводы. Думаю, он уже на этом пути находится. Так что ничего, конечно, не изменится, все останется как есть», – заявил агент Олег Еремин.
Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки
Агента Андреева допросили в МВД после встречи с губернатором Федорищевым (Mash)
Каманцев рассказал Федорищеву о практике дачи взяток судьям в российском футболе. Губернатор Самарской области сообщил об этом полиции (Baza)
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