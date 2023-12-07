Игорь Ледяхов: «У Бериши выключается мозг в моменты эйфории. В Испании ему бы дали красную и произошла бы потасовка. Удивило, что за Абаскаля никто не встал»

Теги Спартак Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Ледяхов удивлен тем, что игроки «Спартака» не защищали Гильермо Абаскаля.

– Как оцените эпизод с прыжком Бериши рядом с Абаскалем? Представляете, чтобы в Испании кто-то так пролетел рядом с Симеоне?

– Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает.

Парень, конечно, супер: характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и еще произошла бы потасовка на поле – сто процентов. Чистейшей воды провокация.

– Вас удивило, что в том эпизоде ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера и надавать Берише по шапке?

– Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные, – заявил экс-тренер «Ахмата».

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7 комментариев
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а кому заступиться, коллектив у краснобелых недружный, если только соболь с промесом...
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Хоть один адекватный человек. В любой европейской лиге этого Беришу бы уже с гoвном съели. А про Абаскаля слова бы не сказали, понимая чудовищность провокации.

А у нас как коршуны набросились на Абаскаля, главное малейший повод. Видимо указка сверху, мочить, чтоб своего привести.

Так уже поставьте своего чубатого, только Спартак - народная команда, и люди все увидят. И вашего ставленика уже народ с гoвном съест.
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Футболисты не заступились потому что потом пришлось бы извиняться.
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