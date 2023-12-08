Заварзин о дисквалификации Абаскаля: «Не скажется на игре «Спартака». Он бы только добавлял нервозности, бегая по бровке»

Юрий Заварзин оценил 2-матчевую дисквалификацию Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» наказан за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

« понес справедливое наказание. Надо было думать на поле, а не после матча.

Отсутствие Абаскаля в двух предстоящих матчах не скажется на игре «Спартака». Там состав достаточно крепкий и мощный. Абаскаль бы только добавлял нервозности, бегая по бровке.

А есть тренеры, которые не бегают, и команда выигрывает при этом. Семак же не бегает, сидит», — сказал бывший гендиректор « ».

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