Заварзин о дисквалификации Абаскаля: «Не скажется на игре «Спартака». Он бы только добавлял нервозности, бегая по бровке»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Юрий Заварзин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Заварзин оценил 2-матчевую дисквалификацию Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» наказан за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Абаскаль понес справедливое наказание. Надо было думать на поле, а не после матча.

Отсутствие Абаскаля в двух предстоящих матчах не скажется на игре «Спартака». Там состав достаточно крепкий и мощный. Абаскаль бы только добавлял нервозности, бегая по бровке.

А есть тренеры, которые не бегают, и команда выигрывает при этом. Семак же не бегает, сидит», — сказал бывший гендиректор «Спартака».

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7 комментариев
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не даёт им покоя что Абаскаль заряжен и переживает каждую игру именно так,все предлагают тупо сидеть как Семак и это ставят в пример.
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Абаскаль хоть на человека похож, а не на робота.
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вот же физкультурник!
бегает он, видите ли...
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Ну конечно! Они также и Тедеско поливали грязью и что по бровке бегает, а человек сейчас Бельгию тренирует. И Эмери также поливали, что тренеришко и тд...
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Кто бы говорил, даже и не вспомнишь что такой был в Спартаке гендиректор,, ничего не сделавший для команды, надо было думать и работать когда занимал свою должность, а не после того как её потерял...
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was ist das zavarzin?
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