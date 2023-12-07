Андрей Канчельскис: «Ближайшие 25 лет российских игроков в «МЮ» не будет. У Пиняева нет никаких больших шансов туда попасть»

Теги Локомотив Зенит Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Нуралы Алип Сергей Пиняев Футбол

Андрей Канчельскис считает, что россиян до середины века в «МЮ» не будет.

«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда.

Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестеру» нужен защитник – у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?

Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», – сказал бывший защитник «Юнайтед».

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24 комментария
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Ну прям 25 лет. При нынешних временах никто не знает, что через 3 года будет…
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Ответ Джон Хартсон
топового игрока с российским паспортом через 3 года не будет точно.
а ты следишь за U-15 - U-18 ?
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«сказал бывший защитник Юнайтед». Защитник? В МЮ он был топовым правым полузащитником и ни разу не защитником. Только в Фиорентине приходилось пыхтеть в обороне. Свои лучшие качества Канчельскис проявил как полузащитник. Не и тот Юнайтед по мастерству не сравнить с нынешним
+4
-1
+3
Ответ Bul.Bul
Ну прям 25 лет. При нынешних временах никто не знает, что через 3 года будет…
топового игрока с российским паспортом через 3 года не будет точно.
+2
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+1
Сейчас не в обиду болельщикам МЮ, но в МЮ хотели, потому что клуб был стабильно успешный. Своеобразный знак качества. Сейчас то туда зачем хотеть? Теперь картина чуть изменилась. Теперь другие клубы «в почёте». Опять же если мы говорим о футбольной составляющей, а не о зарплатной😅
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Ну как же так, а мы надеялись...
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на самом деле в мю уже есть из россии футболист

https://www.championat.com/football/article-4802049-urozhenec-rossii-dagestanec-amir-ibragimov-podpisal-kontrakt-s-anglijskim-manchester-yunajted-podrobnosti-kto-eto-takoj.html
+1
-1
0
на самом деле в мю уже есть из россии футболист

https://www.championat.com/football/article-4802049-urozhenec-rossii-dagestanec-amir-ibragimov-podpisal-kontrakt-s-anglijskim-manchester-yunajted-podrobnosti-kto-eto-takoj.html
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Да ладно, Андрей. Ты переходил в МЮ, когда они по бюджету и в топ-20 европейских не были. Так что и ты бы не попал в нынешний МЮ ;)
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Ахах

Откуда вырос интерес к этому казаху?

Какая, нахрен, Англия ему?
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А как же Малком, например? Или Головин.
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В этот Мю может попасть кто угодно
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При нынешних временах и молодой Канчельскис в МЮ не попал бы! Когда его МЮ покупал чемпионат Англии считался колхозом в котором играли алкаши и дуболомы типа Винни Джонса, Тони Адамса и ко... Как только АПЛ начала набирать вес Канчельскиса спулнули...
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Канчельскис уже достал со своим Манчестер Юнайтед - время Фергюссона прошло, теперь это обычный середняк английский
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Ответ rigobersong
Антони 0+0 за 11 матчей в АПЛ, вот без шуток чем Пиняев был бы хуже?:)
физикой
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