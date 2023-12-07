Андрей Канчельскис: «Ближайшие 25 лет российских игроков в «МЮ» не будет. У Пиняева нет никаких больших шансов туда попасть»
Андрей Канчельскис считает, что россиян до середины века в «МЮ» не будет.
«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда.
Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестеру» нужен защитник – у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?
Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», – сказал бывший защитник «Юнайтед».
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https://www.championat.com/football/article-4802049-urozhenec-rossii-dagestanec-amir-ibragimov-podpisal-kontrakt-s-anglijskim-manchester-yunajted-podrobnosti-kto-eto-takoj.html
https://www.championat.com/football/article-4802049-urozhenec-rossii-dagestanec-amir-ibragimov-podpisal-kontrakt-s-anglijskim-manchester-yunajted-podrobnosti-kto-eto-takoj.html
Откуда вырос интерес к этому казаху?
Какая, нахрен, Англия ему?