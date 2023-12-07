Гиггз – лучший игрок «МЮ» в эпоху АПЛ по версии Daily Mail. Руни – 3-й, Роналду – 4-й, Бекхэм – 9-й
Райан Гиггз признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги.
Валлийский вингер занял первое место в списке, составленном Daily Mail.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Райан Гиггз, Уэльс.
2. Пол Скоулз, Англия.
3. Уэйн Руни, Англия.
4. Криштиану Роналду, Португалия.
5. Рой Кин, Ирландия.
6. Эрик Кантона, Франция.
7. Петер Шмейхель, Дания.
8. Рио Фердинанд, Англия.
9. Дэвид Бекхэм, Англия.
10. Энди Коул, Англия.
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со стороны болельщика Арсенала так и видится.
не видел только Кантона вживую, остальные достойны.
если продлить список до 15, добавил бы Нистелроя, Ван Дер Сара, Видича, Ирвина и мб Гари Н
но не по человеческим, наверное. но, возможно, Скоузли просто не палился)