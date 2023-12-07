Гиггз – лучший игрок «МЮ» в эпоху АПЛ по версии Daily Mail. Руни – 3-й, Роналду – 4-й, Бекхэм – 9-й

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Пол Скоулз Райан Гиггз Криштиану Роналду Уэйн Руни Рой Кин Энди Коул Дэвид Бекхэм рейтинги Эрик Кантона Петер Шмейхель Футбол

Райан Гиггз признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги.

Валлийский вингер занял первое место в списке, составленном Daily Mail.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Райан Гиггз, Уэльс.

2. Пол Скоулз, Англия.

3. Уэйн Руни, Англия.

4. Криштиану Роналду, Португалия.

5. Рой Кин, Ирландия.

6. Эрик Кантона, Франция.

7. Петер Шмейхель, Дания.

8. Рио Фердинанд, Англия.

9. Дэвид Бекхэм, Англия.

10. Энди Коул, Англия.

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37 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий скрыт
Рон после МЮ еще за один клубчик попылил неплохо)
+20
-6
+14
да вроде вполне логично и адекватно.
со стороны болельщика Арсенала так и видится.
не видел только Кантона вживую, остальные достойны.
если продлить список до 15, добавил бы Нистелроя, Ван Дер Сара, Видича, Ирвина и мб Гари Н
+10
-5
+5
А вот сейчас обидно было
+15
-12
+3
Из этого списка меньше всех матчей за МЮ сыграл Эрик Кантона.
+3
-1
+2
О да,рейтинги это кликабельно.)
+2
-1
+1
Ответ Данила Милицын
Рон после МЮ еще за один клубчик попылил неплохо)
В Ла Лиге он тоже лучшим не стал. Поэтому повторю вышесказанный вопрос)...
+4
-3
+1
Ответ #SharkTeam
Кем признан? Если без приколов непонятно как он может быть выше Руни
По классу Руни может и выше, но Гиггс играл на топовом уровне дольше всех, и наверное на 10 лет больше Руни
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Да с этим вообще глупо спорить .
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0
Ответ Зверёк
Комментарий скрыт
Руни точно выше. Роналду МЮ по сути - это заготовка Роналду Реала.
+1
-1
0
Ответ 0mertas626
да вроде вполне логично и адекватно. со стороны болельщика Арсенала так и видится. не видел только Кантона вживую, остальные достойны. если продлить список до 15, добавил бы Нистелроя, Ван Дер Сара, Видича, Ирвина и мб Гари Н
Ирвин выше капитана мю?)))Что?)
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Quinlan Scott
Хорошо что в те Уэббовские времена я не смотрел футбол
В следующий раз опять через 30 лет включай - тогда Ливерпуль снова возьмёт АПЛ)
+2
-2
0
Ответ Garrry
Коул по квоте чернокожих прошёл? Рууд Ван куда сильнее напом был и Видич где
4-й бомбардир в истории АПЛ, да и с МЮ выиграл почти все что можно.
+2
-2
0
Ответ DiZ0893
А по каким качествам Гиггз лучше Скоулза?!
матчи, голы, передачи.
но не по человеческим, наверное. но, возможно, Скоузли просто не палился)
0
0
0
Ответ 9q7ybjtrhn
Комментарий удален пользователем
Товарищ, Анри в арсенале играл, не в курсе?) Это рейтинг МЮ
+1
-1
0
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