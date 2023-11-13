Суарес вызван в сборную Уругвая впервые после ЧМ-2022 – на матчи с Аргентиной и Боливией
Луис Суарес возвращается в сборную Уругвая.
Нападающий «Гремио» вызван главным тренером национальной команды Марсело Бьелсой на игры с Аргентиной (17 ноября) и Боливией (21 ноября) в квалификации ЧМ-2026.
В последний раз Суарес приглашался в сборную на ЧМ-2022. Он является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров и уступает только Лионелю Месси – 29 против 31 гола.
36-летний Суарес – лучший бомбардир «Гремио» в текущем чемпионате Бразилии. Он забил 14 голов, а также отдал 10 результативных передач за 29 матчей.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Важнее, что вернулся Хименес после дисквалификации (вспомним судейский беспредел на ЧМ-22) и Бентанкур.