Суарес вызван в сборную Уругвая впервые после ЧМ-2022 – на матчи с Аргентиной и Боливией

Теги Гремио высшая лига Бразилия Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу сборная Боливии по футболу Луис Суарес Марсело Бьелса квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Луис Суарес возвращается в сборную Уругвая.

Нападающий «Гремио» вызван главным тренером национальной команды Марсело Бьелсой на игры с Аргентиной (17 ноября) и Боливией (21 ноября) в квалификации ЧМ-2026.

В последний раз Суарес приглашался в сборную на ЧМ-2022. Он является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров и уступает только Лионелю Месси – 29 против 31 гола.

36-летний Суарес – лучший бомбардир «Гремио» в текущем чемпионате Бразилии. Он забил 14 голов, а также отдал 10 результативных передач за 29 матчей.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Игорь Климов
Это будет эпичное противостояние!
Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
+11
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0:4 на спотифай камп ноу
На мой взгляд хоть я и не болельщик ни Суареса, он лучшая 9 в истории и то что его не вызывали в сборную меня сильно удивило честно говоря.
+7
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Hitgoe Himgob
Бьелса взрывает, как обычно
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Вальдано
Встретится с Месси. Обсудят будущую игру в Майами. Попьют мате.
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Любезный Коссутий
ждем хет-трик от Кусаки в ворота Аргентины 💪
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Нико Росберг
Суарес на 15-20 минут будет выходить, учитывая, что он может сделать гол из ничего, глупо такого мастера не вызывать.

Важнее, что вернулся Хименес после дисквалификации (вспомним судейский беспредел на ЧМ-22) и Бентанкур.
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Игорь Климов
Ответ Вальдано
Встретится с Месси. Обсудят будущую игру в Майами. Попьют мате.
У них и жёны очень дружат между собой!
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Любезный Коссутий
Ответ Игорь Климов
У них и жёны очень дружат между собой!
откуда ты знаешь, Игореша? подписан ни их инстаграмы? 😁
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