Суарес сделал хет-трик за 19 минут в чемпионате Бразилии. У 36-летнего форварда 39 (23+16) очков за «Гремио» в 2023-м

Теги Ливерпуль Гремио Ботафого высшая лига Бразилия Барселона Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес Футбол

Луис Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче чемпионата Бразилии.

36-летний уругвайский нападающий принес победу «Гремио» в выездном матче 33-го тура бразильской Серии А с «Ботафого», забив на 50-й, 53-й и 69-й минутах.

В 2023 году Суарес забил за клуб из Порту-Алегри 23 гола и сделал 16 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.

Подробная статистика выступлений бывшего форварда «Ливерпуля» и «Барселоны» доступна здесь.

Ранее сообщалось, что Луис и «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, согласовали контракт по схеме «1+1», форвард покинет «Гремио» зимой.

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63 комментария

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Muhammad Juraev
А почему его не сравнивают с Холандом и Мбаппе?!
Чемпионат Бразилии на голову сильнее верблюд лиги!
+116
-29
+87
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VERBLYUD
Ответ Muhammad Juraev
А почему его не сравнивают с Холандом и Мбаппе?! Чемпионат Бразилии на голову сильнее верблюд лиги!
У Луиса просто нет сумасшедших персофанов))
+78
-14
+64
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
На мой вкус лучшая девятка образца Ливерпуля и Барселоны из когда-либо игравших в мире. Глядя на сегодняшнего Левандовски, понимаешь кого каталонцы потеряли.
+48
-2
+46
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mvn_27
Хищник
+31
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rej1sta
Выиграл матч против лидера чемпионата, теперь у его Гремио и Ботафого по 59 очков. Делят первое место за 5 матчей до конца чемпионата. Если выиграют чемпионат, то будет крутая история, Гремио в прошлом сезоне во второй лиге был.
+25
-2
+23
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S. A.
Великий нападающий, лучший в свою эпоху. Даже в 36 умудряется тащить команду, которая в прошлом сезоне играла во второй лиге, к чемпионству
+16
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+16
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rigobersong
Лучшая 9ка в истории!

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-7
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Kappa Pride
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
На мой вкус лучшая девятка образца Ливерпуля и Барселоны из когда-либо игравших в мире. Глядя на сегодняшнего Левандовски, понимаешь кого каталонцы потеряли.
Его сезон в Ливерпуле, когда он чуть чемпионом не сделал команду - это лучшее индивидуальное выступление игрока, которое я видел
+10
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Blaumerc
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
На мой вкус лучшая девятка образца Ливерпуля и Барселоны из когда-либо игравших в мире. Глядя на сегодняшнего Левандовски, понимаешь кого каталонцы потеряли.
чисто моё мнение, есть ощущение, что даже сейчас Суарес был бы гораздо полезнее Бревандовского.
+14
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+9
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VERBLYUD
Ответ GuruFutbola
Пока алжирец позорится под арабами , Суарес показывает уровень в Бразилии
Помню, год назад тут писали, что Суарес уехал доигрывать, а Бенз берет ЗМ и играет на топ уровне. В итоге, Луис почти в 37 доминирует в 8-10 лиге, а Карим в 35 пропал в 183-й лиге))
+17
-8
+9
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VERBLYUD
Самый результативный игрок чемпионата Бразилии в этом сезоне! Похоже, в следующем сезоне вместе с Месси будут уничтожать всех в МЛС!
+15
-8
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T622222
Физика у него всегда была сумасшедшая и в таком возрасте это только уважение вызывает
+6
0
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Vinnipukh Vinni
У Гремио есть шансы стать чемпионами. Сейчас в топ-3 за 6 туров до конца чемпионата.
+6
-1
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sokur66@yandex.ru
Рано он из Европы уехал
+5
0
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GuruFutbola
Пока алжирец позорится под арабами , Суарес показывает уровень в Бразилии
+12
-8
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ЧИКО
Будет очень шикарно увидеть его в Интер Майами. Он и Лео ещё позажыгают на старости лет. А ещё если и Роберто и Ракитич добавятся, как писали, то это будет феноменально…. 👍👍👍👍👍
+3
0
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Дорох
Ответ Muhammad Juraev
А почему его не сравнивают с Холандом и Мбаппе?! Чемпионат Бразилии на голову сильнее верблюд лиги!
Бери выше выше лиги фермеров
+11
-8
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Кашшай Чакырович
Для меня Суарес всегда будет выше баласта номер 7 , просто у него нет такого пиара и сумашедших то ли девочек, то ли фембойчков ,которые готовы нюхать его трусы после ботокса и молиться на голы забитые волосами
+10
-8
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AF007
Суарес > рыгалду. Поставь его в 2009 в Реал, он бы сейчас был к Месси намного ближе, чем марокканец
+13
-11
+2
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A.G
Ответ sokur66@yandex.ru
Рано он из Европы уехал
Согл, тот же Жиру ну и Ибра, во всю пылят
+2
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FC.Barcelona
Ответ Заборостроитель
может 2015?
2016
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А.В. Бубнов
Ответ VERBLYUD
У Луиса просто нет сумасшедших персофанов))
А он чуть ли не единственный, кто их заслуживает.
Фантастический игрок
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zer
про Суареса вообще никто никогда не говорит в контексте того, что ЗМ заслужил. а он заслужил. феноменальный игрок, если вам нужна статистика - посмотрите второй сезон в Барсе только в Ла Лиге: 60 очков по гол+пас! а перед переходом в Барсу в АПЛ 48!

и это только голые цифры, а кто видел его игру, тот должен задаться вопросом: почему так?
+1
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Вальдано
К переходу в Майами готов..
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Vitto
Ответ Дорох
А почему его не сравнивают с Холандом и Мбаппе?! Чемпионат Бразилии на голову сильнее верблюд лиги!
Докажи.
+1
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