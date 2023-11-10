Суарес сделал хет-трик за 19 минут в чемпионате Бразилии. У 36-летнего форварда 39 (23+16) очков за «Гремио» в 2023-м
Луис Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче чемпионата Бразилии.
36-летний уругвайский нападающий принес победу «Гремио» в выездном матче 33-го тура бразильской Серии А с «Ботафого», забив на 50-й, 53-й и 69-й минутах.
В 2023 году Суарес забил за клуб из Порту-Алегри 23 гола и сделал 16 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.
Подробная статистика выступлений бывшего форварда «Ливерпуля» и «Барселоны» доступна здесь.
Ранее сообщалось, что Луис и «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, согласовали контракт по схеме «1+1», форвард покинет «Гремио» зимой.
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