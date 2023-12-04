Суарес о проблемах со здоровьем: «Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем, еще одна – на следующее утро. Лет через 5-10 захочу сыграть с друзьями – и уже не смогу»

Теги Гремио высшая лига Бразилия травмы Луис Суарес Здоровье Футбол

Луис Суарес рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.

Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну – на следующее утро, а еще пользуюсь «Вольтареном» (препарат, оказывающий противовоспалительный и анальгетический эффект – прим. Sports.ru) за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я испытываю.

Мне нужно подумать о своем будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть», – сказал 36-летний нападающий «Гремио» в эфире Radio 890.

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18 комментариев
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Великая карьера не проходит бесследно. Здоровья и найти себя после футбола.
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Это и есть плата за выдающуюся карьеру. Не многих эта проблема обходит стороной.
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Надо завязывать. Усугубляешь только всё. То, что ты обезболил, не значит, что ты подлечил. Потом с палочкой ходить грозит.
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Больно читать такое. Эль Пистолеро🥺💔
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Суарес на пике был зверь иного вольера
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Ответ Азамат Кабертай
почему тогда до сих пор играешь? после такой карьеры - играть за Гремио - точно ли стоит колена, спины и тд ? таблетками сажает + жкт ладно бы ещё бегал за саудовский клуб ради больших денег
у него последняя потенциальная игра осталась, его уже во вчерашнем матче провожали болельщики
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почему тогда до сих пор играешь? после такой карьеры - играть за Гремио - точно ли стоит колена, спины и тд ?
таблетками сажает + жкт
ладно бы ещё бегал за саудовский клуб ради больших денег
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Лучше завершать великую карьеру, хотелось бы конечно чтобы поиграл еще в Майами со своей «бандой» но, лучше не рисковать так здоровьем.
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Понимаю, блин - после 30-35 лет начинается…
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Жизнь всегда кусает в ответ :(
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Эль Пистолеро уже достиг столько всего в своей карьере, о чем многие и не могли мечтать. Можно взять паузу и отдохнуть, здоровье важнее всего.
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Наверняка после такого заявления объявит о завершении карьеры. Да и для Майами зачем такой футболист, который открыто говорит что на обезболивающих сидит
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там японец в 50 лет не то что с друзьями он в професиональный футбол играет)))
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Время беспощадно
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частный случай(общий) , если ты проснулся после 40 лет и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Это так нам тренер говорил))
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Ответ Radu Bar
там японец в 50 лет не то что с друзьями он в професиональный футбол играет)))
ему почти 60)
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