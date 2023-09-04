Кьеллини о Месси в МЛС: «Он счастлив, как и я, после многих лет под давлением. Здесь можно наслаждаться жизнью – я видел его в магазине с семьей, в Европе это было бы невозможно»

Джорджо Кьеллини считает правильным решением переход Лионеля Месси в МЛС.

«Он может казаться вялым 85 из 90 минут, но в оставшиеся пять минут быть разрушительным. Это лучший игрок.

Он счастлив [в ]. Я испытываю то же самое. Такие игроки, как мы, которые много лет играли под давлением, здесь открывают для себя много других аспектов жизни, которыми действительно можно наслаждаться. Я видел его в продуктовом магазине со своей семьей, что невозможно в Европе.

Здесь действительно можно гораздо больше наслаждаться жизнью. Приехать сюда – действительно хороший выбор», – сказал защитник, ныне выступающий за « ».

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