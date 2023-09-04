Кьеллини о Месси в МЛС: «Он счастлив, как и я, после многих лет под давлением. Здесь можно наслаждаться жизнью – я видел его в магазине с семьей, в Европе это было бы невозможно»

Теги Джорджо Кьеллини МЛС Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Джорджо Кьеллини считает правильным решением переход Лионеля Месси в МЛС.

«Он может казаться вялым 85 из 90 минут, но в оставшиеся пять минут быть разрушительным. Это лучший игрок.

Он счастлив [в МЛС]. Я испытываю то же самое. Такие игроки, как мы, которые много лет играли под давлением, здесь открывают для себя много других аспектов жизни, которыми действительно можно наслаждаться. Я видел его в продуктовом магазине со своей семьей, что невозможно в Европе.

Здесь действительно можно гораздо больше наслаждаться жизнью. Приехать сюда – действительно хороший выбор», – сказал защитник, ныне выступающий за «Лос-Анджелес».

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24 комментария

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tolstiy
Ответ Zed_patriot
Разница между Месси и Кринжем один играет для семьи, болельщиков и медийных звёзд известных на весь мир за гроши из любви к футболу, а второй исключительно для шейхов-наследников Бен Ладена полностью продался с потрохами, выводы делайте сами
за гроши.... 🤣🤣🤣🤣
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Бьорн Дэли
Да не...судя по тому как он выходит из ресторана а там толпа, то Лео буквально заносит в машину охрана.

Дальше будет еще сложнее. Да и живет Месси в Майами, там латиносов 75% а они по обожанию дадут фору любому.
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Nikita Filippov
А зачем тогда телохранителя наняли? Была статья на спортс
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Бьорн Дэли
Ответ Сикарио
ага уже бегу))) ноунейм в лиге ноунеймов
Как то все равно как ты это будешь делать, бегом или ползком.
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Xm.md
Ответ Zed_patriot
Разница между Месси и Кринжем один играет для семьи, болельщиков и медийных звёзд известных на весь мир за гроши из любви к футболу, а второй исключительно для шейхов-наследников Бен Ладена полностью продался с потрохами, выводы делайте сами
За гроши - анекдот дня
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Tazemyrat Tolayew
Кр7 : ой какой этот келлини не красивый, когда я играла в юве тогда не любила его!
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Бьорн Дэли
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
Проведи расследование по этому поводу, потом нам сообщишь.
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Сикарио
Ответ Nikita Filippov
А зачем тогда телохранителя наняли? Была статья на спортс
для пиара якобы он кому-то интересен))
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Eric_Cartman
Носач передергивает. Ровно так же Брэйди или Махоумз могут покупать тапки в галлерее Лафайет и не быть узнанными 🤷🏻‍♂️
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Доброжелатель98
Никогда не показывали Авейру в магазине. Зато из качалки во время "семейных проблем" или возле очередного купленного авто - это пожалуйста. Но на поле - один гений, второй стоит в очереди за замыканиями, размахивая руками. Factos .😄..
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Igor Cholomitski
Ответ Leon Betov
Всем очевидно, что МЛС является медиалигой для наивных американцев. Футбольный аналог Гарлем Глобтроттерс и рестлинга
да, поэтому их сборная выходила в 1/4 финала 4 раза подряд(кроме последнего).
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Unclemeat
Кьеллини какую-то чепуху сказал, в каком он продуктовом магазине его застал? Джорджо что ли за помидорами в Майами летал из Лос-Анджелеса и там случайно Лео повстречал. А насчёт давления, он только прав про спортивный аспект, а так Лео почти нереально выйти на улицу сводобно погулять (тем более без телохранителя) и не быть замечанным какими-нибудь фанатами, которые сразу налетят на него, если, конечно, он не гуляет в каком-нибудь закрытом районе для очень богатых. А так мне кажется в той же Европе куда поспокойнее с этим, тот же Бекхэм может отстоять в очереди с простыми людьми (чтобы проститься с королевой) и никто особо с ума не будет сходить вокруг от этого.
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Leon Betov
Всем очевидно, что МЛС является медиалигой для наивных американцев. Футбольный аналог Гарлем Глобтроттерс и рестлинга
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Рома Анохин
Ответ Zed_patriot
в сравнении с шейховым баблом Кринжа то да
ниче что у него будет доля клуба после завершения карьеры🤣
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Zed_patriot
Ответ Leon Betov
Всем очевидно, что МЛС является медиалигой для наивных американцев. Футбольный аналог Гарлем Глобтроттерс и рестлинга
лучше медиалига, чем дисбалансная вахабит-лига
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Ответ Igor Cholomitski
да, поэтому их сборная выходила в 1/4 финала 4 раза подряд(кроме последнего).
А фейкового чемпиона 2022 года возила саудовская Аравия после левой пены
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yrok77
Ответ Zed_patriot
лучше медиалига, чем дисбалансная вахабит-лига
слушай, всё мессифаны кричали что Месси никла не перейдёт в подобную лигу, будь то МЛС или СА. Теперь у вас другой шаблон
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