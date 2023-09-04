Кьеллини после 1:3 от «Интер Майами»: «С отрывом лучшая команда, с которой я играл в МЛС. Дело не только в трех парнях из «Барсы»

Теги Джорджо Кьеллини МЛС Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Джорджо Кьеллини назвал «Интер Майами» лучшей командой, с которой играл в МЛС.

Сегодня действующий чемпион МЛС «Лос-Анджелес», за который выступает итальянский защитник, проиграл «Интер Майами» со счетом 1:3.

«Дело не только в этих трех парнях из «Барселоны» [Лео Месси, Серджи Бускетсе, Жорди Альбе]. Они построили действительно хорошую команду. Это с отрывом лучшая команда, против которой я играл в МЛС, если честно. С отрывом.

«Интер Майами» находится в ситуации, из которой нелегко попасть в плей-офф, но я ставлю на это. Не ставлю, конечно, но считаю, что они будут в плей-офф. И я бы не хотел оказаться на первом месте в Восточной конференции. Потому что в первом раунде придется встретиться с «Интер Майами», это не очень-то приятно», – сказал Кьеллини.

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков за 8 туров до конца.

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10 комментариев

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Alejandro_27
Даже соперники хотят побед команде Месси, респект.
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Cearvm
Там вся команда новая, многие пришли зимой и только сыгрывались. Ну, а ключевую роль сыграли барселонские парни, это грандиозный буст.
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Доброжелатель98
Зимой надо оборону укрепить. Думаю они уже работают над этим. Ну а так Месси конкретно "завёл" этот Интер. Психологически точно. Это не удалось Авейру в прошедшем сезоне в СА. Да и не мог он завести. Месси это мотор любой команды. Через него идут все атаки. Авейру это эгоист, который играет только ради своей статы. Он не командный игрок.
+12
-2
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corazón blanco
Ответ fussballer
Лос-Анлжелес молодцы! Не стали расстраивать старика Месси!
Этот «старик» до сих пор дает прикуривать многим молодым.
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che kaif
Дело в названии?!
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stalkers111
В АНГЛИИ ТАКОЙ РАЗРЫВ МОЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ. В МЛС ПОСМОТРИМ. ПУСТЬ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ
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Shoma Iziev
Осталась только слабая линия обороны. Если эту слабость удастся устранить, то по меркам МЛС Интер действительно будет как бавария в бундеслиге ))
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Kuryanin
Ответ che kaif
Дело в названии?!
Да, стоило переименовать в "Интер Майами Месси", как дело пошло.
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