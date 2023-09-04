Кьеллини после 1:3 от «Интер Майами»: «С отрывом лучшая команда, с которой я играл в МЛС. Дело не только в трех парнях из «Барсы»

Джорджо Кьеллини назвал «Интер Майами» лучшей командой, с которой играл в МЛС.

Сегодня действующий чемпион МЛС « », за который выступает итальянский защитник, проиграл «Интер Майами» со счетом 1:3.

«Дело не только в этих трех парнях из «Барселоны» [Лео Месси, Серджи Бускетсе, Жорди Альбе]. Они построили действительно хорошую команду. Это с отрывом лучшая команда, против которой я играл в , если честно. С отрывом.

« » находится в ситуации, из которой нелегко попасть в плей-офф, но я ставлю на это. Не ставлю, конечно, но считаю, что они будут в плей-офф. И я бы не хотел оказаться на первом месте в Восточной конференции. Потому что в первом раунде придется встретиться с «Интер Майами», это не очень-то приятно», – сказал .

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков за 8 туров до конца.

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