«Реал» надеется, что Винисиус восстановится от травмы к матчу с «Атлетико» в Суперкубке. Вингер приступил к тренировкам с мячом
Винисиус Жуниор может вернуться на поле в начале января.
Напомним, у вингера «Реала» был выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра после матча сборной Бразилии с Колумбией (1:2).
Сегодня бразилец приступил к тренировкам на поле, он занимался с мячом по индивидуальной программе впервые после травмы.
Возвращение игрока ожидается в начале 2024 года. Его главная цель – игра в Суперкубке Испании. В «Реале» надеются, что он может быть готов к матчу против «Атлетико» 10 января, хотя клуб не собирается рисковать, как и в случае с остальными травмированными.
Отмечается, что Джуд Беллингем и Лука Модрич сегодня вернулись к тренировкам с партнерами.
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