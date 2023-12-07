«Реал» надеется, что Винисиус восстановится от травмы к матчу с «Атлетико» в Суперкубке. Вингер приступил к тренировкам с мячом

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Лука Модрич Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Винисиус Жуниор может вернуться на поле в начале января.

Напомним, у вингера «Реала» был выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра после матча сборной Бразилии с Колумбией (1:2). 

Сегодня бразилец приступил к тренировкам на поле, он занимался с мячом по индивидуальной программе впервые после травмы. 

Возвращение игрока ожидается в начале 2024 года. Его главная цель – игра в Суперкубке Испании. В «Реале» надеются, что он может быть готов к матчу против «Атлетико» 10 января, хотя клуб не собирается рисковать, как и в случае с остальными травмированными.

Отмечается, что Джуд Беллингем и Лука Модрич сегодня вернулись к тренировкам с партнерами. 

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11 комментариев
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Ответ rigobersong
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странно себе здоровья желать. обычно это должны делать другие
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+8
Да без него как-то поспокойнее стало, пусть парень отдыхает подольше
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без провокатора Реал очень хорош 👍
+2
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Без него действительно как то поспокойнее. Да и Родриго раскрылся
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Ответ БолельщикСоСтажем
Да без него как-то поспокойнее стало, пусть парень отдыхает подольше
😁 👍
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Ответ БолельщикСоСтажем
Да без него как-то поспокойнее стало, пусть парень отдыхает подольше
Вот что есть то есть, он конечно классный игрок, но его вот эти антифутбольные замашки напрягают
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