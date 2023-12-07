«Сома поймал на 55 кг. Это была жесть, минут 40 он нас таскал с товарищем в лодке». Глеб о рыбалке

Александр Глеб рассказал о своем любимом хобби.

«Я с детства увлекаюсь рыбалкой. Мое главное хобби. Я, конечно, не коллекционер, но покупаю себе хорошие спиннинги, катушки, чтобы было комфортно.

Какие самые лучшие места для ловли рыбы в Беларуси? Очень много мест, где можно уединиться на природе и кайфануть. Река Припять, Браславские озера, река Березина, Неман.

Кстати, на Припяти был самый большой улов. Сома поймал на 55 килограммов. Это была жесть, минут 40 нас таскал с товарищем в лодке, но вытянули», – сказал бывший футболист «Барселоны», «Арсенала» и сборной Беларуси.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!