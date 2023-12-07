«Сома поймал на 55 кг. Это была жесть, минут 40 он нас таскал с товарищем в лодке». Глеб о рыбалке

Теги Александр Глеб светская хроника сборная Беларуси по футболу Футбол

Александр Глеб рассказал о своем любимом хобби.

«Я с детства увлекаюсь рыбалкой. Мое главное хобби. Я, конечно, не коллекционер, но покупаю себе хорошие спиннинги, катушки, чтобы было комфортно.

Какие самые лучшие места для ловли рыбы в Беларуси? Очень много мест, где можно уединиться на природе и кайфануть. Река Припять, Браславские озера, река Березина, Неман.

Кстати, на Припяти был самый большой улов. Сома поймал на 55 килограммов. Это была жесть, минут 40 нас таскал с товарищем в лодке, но вытянули», – сказал бывший футболист «Барселоны», «Арсенала» и сборной Беларуси.

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13 комментариев
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Ну в Припяти это еще личинка сома была)
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Сом достойно боролся 40 минут,
но тайм длится 45 минут.
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Тоже мне удивил рыбкой в Припяти))
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Сом в раздевалку! На 41 минуте
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Ответ S. A.
Тоже мне удивил рыбкой в Припяти))
Джереми Вейд ездил ловить рыбу в водоемах у Чернобыльской АЭС, ничего необычного там не водится..
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Ответ Cube Litening C:68X
Джереми Вейд ездил ловить рыбу в водоемах у Чернобыльской АЭС, ничего необычного там не водится..
Уэйд же расследует случаи нападения речных монстров на людей? А что там могло напасть на человека?
+3
0
+3
Ответ Big M0
Уэйд же расследует случаи нападения речных монстров на людей? А что там могло напасть на человека?
https://youtu.be/p1D8Ilk7EMQ?si=Y5pVUzSwQN1BbzA- Вот эта серия, хотите гляньте..
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Старик и море
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Была у меня мечта с детства, половить рыбку в Припяти.
В 1986-ом понял, мечта несбыточная.
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Ответ Big M0
Уэйд же расследует случаи нападения речных монстров на людей? А что там могло напасть на человека?
Создали легенду, как всегда в этих фильмах.. Оказалось обычный сом, средних размеров..
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Ответ Cube Litening C:68X
https://youtu.be/p1D8Ilk7EMQ?si=Y5pVUzSwQN1BbzA- Вот эта серия, хотите гляньте..
Ок, спасибо, гляну. В последнее время Уэйд пропал куда-то
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Ответ Big M0
Ок, спасибо, гляну. В последнее время Уэйд пропал куда-то
Наверное достаточно наснимали, некуда больше ехать, некого ловить..😁 Даже не знаю какого года последний сезон, я их все по несколько раз смотрел..
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