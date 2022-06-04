Глеб о 0:1 Беларуси от Словакии: «Не хватает креатива. Лисакович помог бы»

оценил поражение сборной Беларуси от Словакии (0:1) в наций.

«Все старались. В желании, в самоотдаче вообще ребята не упрекнешь, могу сказать, что в этих аспектах молодцы. Нелепый гол из-за ошибки, в принципе, игра ничейная была.

Был у Юденкова хороший момент, но не использовал, пробил плохо. Не хватает креатива, считаю. Конечно, Лисакович в этой игре помог бы, за счет своих индивидуальных качеств, думаю, что-то бы сотворил. Спасибо ребятам за хорошую работу, но, увы, проиграли.

Жалко, а так вообще могли обыгрывать эту команду, ничем она не лучше сегодня была. Нужно было больше мастерства, но желанием мы точно не уступили, а даже превзошли», – сказал экс-игрок сборной Беларуси в эфире канала 5».