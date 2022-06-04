Глеб о 0:1 Беларуси от Словакии: «Не хватает креатива. Лисакович помог бы»

Теги Рубин Александр Глеб сборная Словакии по футболу сборная Беларуси по футболу Виталий Лисакович Лига наций УЕФА Футбол

Александр Глеб оценил поражение сборной Беларуси от Словакии (0:1) в Лиге наций.

«Все старались. В желании, в самоотдаче вообще ребята не упрекнешь, могу сказать, что в этих аспектах молодцы. Нелепый гол из-за ошибки, в принципе, игра ничейная была.

Был у Юденкова хороший момент, но не использовал, пробил плохо. Не хватает креатива, считаю. Конечно, Лисакович в этой игре помог бы, за счет своих индивидуальных качеств, думаю, что-то бы сотворил. Спасибо ребятам за хорошую работу, но, увы, проиграли.

Жалко, а так вообще могли обыгрывать эту команду, ничем она не лучше сегодня была. Нужно было больше мастерства, но желанием мы точно не уступили, а даже превзошли», – сказал экс-игрок сборной Беларуси в эфире канала «Беларусь 5».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные