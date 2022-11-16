Александр Глеб может дебютировать в Медиалиге за GOATS в 1/4 финала против «Родины Медиа»
Goody намекнул, что в четвертьфинале Winline Медиалиги за GOATS может сыграть Александр Глеб.
«У нас следующий матч с «Родиной». Хочу просто напомнить, что у нас в заявке находится брат Вячеслава Глеба – Александр Глеб.
Будет? Не знаю. Это вброс такой», – сказал босс GOATS.
Александр Глеб – экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала». Победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».
За GOATS играют родной брат Александра Вячеслав Глеб, а также другие экс-игроки сборной Беларуси: Игорь Шитов, Максим Жавнерчик, Игорь Стасевич и Виталий Булыга.
Матч GOATS – «Родина Медиа» состоится 20 ноября. Начало в 19:30.
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