Александр Глеб может дебютировать в Медиалиге за GOATS в 1/4 финала против «Родины Медиа»

Goody намекнул, что в четвертьфинале Winline Медиалиги за GOATS может сыграть Александр Глеб.

«У нас следующий матч с «Родиной». Хочу просто напомнить, что у нас в заявке находится брат – Александр Глеб.

Будет? Не знаю. Это вброс такой», – сказал босс GOATS.

– экс-игрок «Барселоны» и . Победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

За GOATS играют родной брат Александра Вячеслав Глеб, а также другие экс-игроки сборной Беларуси: Игорь Шитов, Максим Жавнерчик, Игорь Стасевич и Виталий Булыга.

Матч GOATS – состоится 20 ноября. Начало в 19:30.