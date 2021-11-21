«Маски необходимы в общественных местах, но у нас такой менталитет: «Авось вирус стороной обойдет». Глеб о ковиде

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Беларуси высказался на тему пандемии .

– Что думаете о ситуации с коронавирусом? Сами болели?

– Болел. Дней пять серьезно так ломало. Не сказал бы, что тяжело перенес, но было неприятно.

Думаю, надо внимательно и грамотно соблюдать меры, о которых говорят врачи. Маски в общественных местах просто необходимы. Но, к сожалению, у нас такой менталитет, сам знаешь.

Все думают: «Авось и проскочит, меня этот вирус стороной обойдет». Поэтому иногда люди расслабляются, забывают о мерах безопасности.

Я и мои родные аккуратно относимся к этим вопросам: стараемся не бывать в местах большого скопления людей, соблюдаем правила гигиены, пьем витамины для укрепления иммунитета, – сказал Глеб.