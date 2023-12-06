«Зенит» не планирует подписывать вратаря зимой, несмотря на информацию об интересе к Агкацеву («СЭ»)
«Зенит» не планирует усиление вратарской позиции в зимнее трансферное окно.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», клуб не намерен подписывать голкипера в дополнение к Михаилу Кержакову, Александру Васютину и Денису Адамову.
Кержаков в текущем сезоне провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и отстоял на ноль в 8 играх. Адамов пропустил 4 гола в 5 матчах сезона, а на счету Васютина 7 пропущенных голов в 5 матчах.
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Зачем кого-то ещё подписывать ?
Что заставляет тренера ставить его в основе, категорически не понятно. Привоз на привозе, привозом погоняет.
Как только защитники позволяют сопернику нанести пару-тройку ударов в створ ворот - жди гола.