«Зенит» не планирует подписывать вратаря зимой, несмотря на информацию об интересе к Агкацеву («СЭ»)

«Зенит» не планирует усиление вратарской позиции в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе « » к голкиперу « » . Однако, по данным «Спорт-Экспресса», клуб не намерен подписывать голкипера в дополнение к , и Денису Адамову.

Кержаков в текущем сезоне провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и отстоял на ноль в 8 играх. Адамов пропустил 4 гола в 5 матчах сезона, а на счету Васютина 7 пропущенных голов в 5 матчах.

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