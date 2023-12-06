«Зенит» не планирует подписывать вратаря зимой, несмотря на информацию об интересе к Агкацеву («СЭ»)

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Александр Васютин Денис Адамов Спорт-Экспресс Станислав Агкацев Футбол

«Зенит» не планирует усиление вратарской позиции в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», клуб не намерен подписывать голкипера в дополнение к Михаилу Кержакову, Александру Васютину и Денису Адамову.

Кержаков в текущем сезоне провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и отстоял на ноль в 8 играх. Адамов пропустил 4 гола в 5 матчах сезона, а на счету Васютина 7 пропущенных голов в 5 матчах.

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22 комментария
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Надеюсь, Адамов станет номером 1 на долгое время. В прошлых матчах достойно стоял. Кержакову спасибо за Суперкубок, но к сожалению, это всё, чем он запомнился за столько лет в Зените.
+19
-3
+16
Адамов хороший вратарь!
Зачем кого-то ещё подписывать ?
+13
-1
+12
Ответ Николай Бойко
Сказали болельщики 15 остальных клубов))
это те 15 клубов, что год за годом остаются ниже Зенита?
+8
-3
+5
А что в Бразилии нет вратарей ?
+15
-11
+4
а зачем он нам?
+2
0
+2
Без Миши в воротах интрига может умереть раньше времени
+2
-1
+1
Кержаков - самый слабый вратарь Зенита за последние лет двадцать. Даже Роман Березовский был на две головы выше.

Что заставляет тренера ставить его в основе, категорически не понятно. Привоз на привозе, привозом погоняет.

Как только защитники позволяют сопернику нанести пару-тройку ударов в створ ворот - жди гола.
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Ответ Trash Talking
Надеюсь, Адамов станет номером 1 на долгое время. В прошлых матчах достойно стоял. Кержакову спасибо за Суперкубок, но к сожалению, это всё, чем он запомнился за столько лет в Зените.
Всё чем он запомнился в Зените, это его родственная связь с легендой, не будь он его братом, он вообще бы не факт, что в высшей лиге играл.
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Не знаю почему некоторые нахваливают Агкацева, как по ничего в нём особенного. Слабый для серии пенальти
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Агкацев норм так подарил в последней игре
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Берут пример с методов Ротенберга.
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Брать второго номера Краснодара себе в основу. Сомнительно. Пора доверить Адамову рамку, пусть сезон отстоит и докажет, что достоин
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Менять надо не вратарей,а всю бригаду уважаемых тренеров вратарей
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Ответ Roman
Ну и славно. Пусть Керж дальше радует своей игрой
Сказали болельщики 15 остальных клубов))
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