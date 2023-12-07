Руни допустил, что Беллингем выиграет следующий «Золотой мяч»: «Если продолжит так играть, то почему нет? Цикл Месси и Роналду прошел, будут бороться 5-6 игроков»

Теги Криштиану Роналду Уэйн Руни Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Бирмингем чемпионшип Джуд Беллингем Футбол

Уэйн Руни допустил, что Джуд Беллингем выиграет «Золотой мяч» в следующем году.

«Если он продолжит делать то, что делает, то почему бы и нет? Опять-таки, уже прошел цикл Месси и Роналду, когда они доминировали. Я уверен, что пять или шесть игроков будут бороться за то, чтобы попытаться выиграть следующий титул. Я уверен, что если он продолжит делать то, что делает, то добьется успеха.

Здорово видеть, как молодой английский парень пользуется возможностью поехать и поиграть за границей, это смело. Он очень хорошо играл в Германии и сейчас находится в одном из крупнейших клубов мира и по-настоящему блистает.

Я очень рад за него и надеюсь, что он сможет перенести эту игру на Евро и помочь нам добиться успеха», – сказал бывший нападающий сборной Англии и тренер «Бирмингема» в эфире Sky Sports.

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18 комментариев
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Ну раз Рнуи сказал значит сбудется
+10
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+10
Рнуи - это какой-то игрок сборной Марокко?
+3
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+3
Рнуи о перспективах Блелингема и окончании цикла Роланду и Мссеи
+6
-3
+3
Летом намечается Кубок Америки 2024

так что придётся отложить ЗМ Белингему, там даже требл и все рекорды Ла Лиги не помогут
+8
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+2
Ответ Marcus-light
Будет забавно, если в следующем году Роналду и Месси номинируют на ЗМ за достижения типа "больше всего голов в отборе", лучший бомбардир АЛЧ, КК и другой ерунды. И ведь тогда за них отдадут много голосов.
Начались шутки) такое возможно только, если действительно покажет себя кто-то на КА или ЧЕ с хорошими играми против топов, а также во всех клубных турнирах. Но конкаф понятно, что качественнее турнир, чем азиатская лч, но Майами он никак не светит, вынесут вперед ногами)) а если и получится что, то в таком случае может в топ10 попадут и это максимум. Такое было уНеймара в Сантосе. Только он был молодой, а тут два деда.
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Допускаю, что допущение Руни верно
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Эот кот?Рнуи
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Допускать можно что угодно, но это все на данном этапе - преждевременно.
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Рнуи 😂
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Пока Инфантино и ФИФА живет - Месси будет брать ЗМ
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Ответ Marcus-light
Будет забавно, если в следующем году Роналду и Месси номинируют на ЗМ за достижения типа "больше всего голов в отборе", лучший бомбардир АЛЧ, КК и другой ерунды. И ведь тогда за них отдадут много голосов.
Месси вряд ли, в 2022 же не было его
+1
-1
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Ответ Messi GOAT
Травма, которую Лео нанес 18.12.2022, оставила неизгладимый отпечаток в памяти раналды и его приспешников. Браво, Лео! 👏
нет, я искренне рад за Месси
достойно выиграли ЧМ

но ЗМ это достижение за сезон, а не за 6 матчей копы
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