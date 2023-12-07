Руни допустил, что Беллингем выиграет следующий «Золотой мяч»: «Если продолжит так играть, то почему нет? Цикл Месси и Роналду прошел, будут бороться 5-6 игроков»
Уэйн Руни допустил, что Джуд Беллингем выиграет «Золотой мяч» в следующем году.
«Если он продолжит делать то, что делает, то почему бы и нет? Опять-таки, уже прошел цикл Месси и Роналду, когда они доминировали. Я уверен, что пять или шесть игроков будут бороться за то, чтобы попытаться выиграть следующий титул. Я уверен, что если он продолжит делать то, что делает, то добьется успеха.
Здорово видеть, как молодой английский парень пользуется возможностью поехать и поиграть за границей, это смело. Он очень хорошо играл в Германии и сейчас находится в одном из крупнейших клубов мира и по-настоящему блистает.
Я очень рад за него и надеюсь, что он сможет перенести эту игру на Евро и помочь нам добиться успеха», – сказал бывший нападающий сборной Англии и тренер «Бирмингема» в эфире Sky Sports.
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так что придётся отложить ЗМ Белингему, там даже требл и все рекорды Ла Лиги не помогут
достойно выиграли ЧМ
но ЗМ это достижение за сезон, а не за 6 матчей копы