Трент спустил шорты перед голевым пасом с углового. Ягодицы защитника «Ливерпуля» были видны в трансляции
Ягодицы Трента Александера-Арнолда попали в телетрансляцию матча с «Шеффилдом».
Вчера «Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 15-го тура АПЛ.
В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу Вирджила ван Дейка, Трент приспустил шорты, частично оголив ягодицы.
Момент попал в телевизионную трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции
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нет, просто показываю
P.S. Уже удалил:))