Трент спустил шорты перед голевым пасом с углового. Ягодицы защитника «Ливерпуля» были видны в трансляции

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия телевидение Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд ахахаха Футбол

Ягодицы Трента Александера-Арнолда попали в телетрансляцию матча с «Шеффилдом».

Вчера «Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 15-го тура АПЛ.

В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу Вирджила ван Дейка, Трент приспустил шорты, частично оголив ягодицы.

Момент попал в телевизионную трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новость которую мы заслужили
+128
-1
+127
вы жопов продаёте?
нет, просто показываю
+67
-3
+64
Ответ SaparGurbanovic
Новость которую мы заслужили
так это ж портал типа спид-инфо, просто немного приправленный спортом)
+43
-7
+36
Вот это я понимаю спортивные новости
+21
-3
+18
Ответ Beast
вы жопов продаёте? нет, просто показываю
Некрасивое
+17
0
+17
Ригоберсонг возбудился
+13
0
+13
Что дальше? "А он писюн показывал"?
+10
0
+10
Минута эротики
+8
-2
+6
Ждем лет через 15 статью - ягодицы Трента, где они сейчас?
+10
-4
+6
Ответ SaparGurbanovic
Новость которую мы заслужили
любой средне-статистический сантехник.. поддержите моё пиво , это моя тема малыш..
+6
0
+6
зашёл, чтобы чисто посмотреть фото
+3
0
+3
Ничего он не спускал, смотрел в прямом эфире, на автомате поправил, все внимание было в какую зону подорвать мяч при угловом.
+3
-1
+2
Жаль что не в матче против барсы.Показал бы кулес кулес)
+2
0
+2
копилка
+2
0
+2
достойно отдельной новости....
+3
-1
+2
Ответ Трент 66
Это для всех хейтров.
персонально для шарка, вчера.
+4
-2
+2
Ответ Red Line
так это ж портал типа спид-инфо, просто немного приправленный спортом)
СПИД ИНФО, эхо Москвы, Maxim.
+1
0
+1
Ответ Serik Alik
Вот это я понимаю спортивные новости
Не просто новости, а главные новости
+1
0
+1
Это был каминг аут.
+1
0
+1
Вот это я понимаю празднование 25-летия. Еще и с фото, и описанием
+1
0
+1
Сколько матчей дисквалификации? А то поди судьям показал
+2
-1
+1
Вообще это желтая за неспортивное поведение
0
0
0
Скоты несмысленные! о чём говорить.
0
0
0
После 2:8 от Баварии и 1:7 от Немцев можро было тоже самую новость пустить только про всю команду
0
0
0
А ну все руки на стол!
0
0
0
Жду каминаут от режиссера трансляции
0
0
0
Проверил нижний этаж.
0
0
0
Абду, удаляй, коммент не зашёл:)
P.S. Уже удалил:))
+2
-2
0
Трент даже без шорт отдаст ассист
0
0
0
Показал вчерашнюю игру Сити
+2
-2
0
Ответ Сергей Зотов
Ждем лет через 15 статью - ягодицы Трента, где они сейчас?
ждём нового шарки с таким ником)
0
0
0
Ответ red hikkikomori
У Ливерпуля опять месяц прайда чтоль?)
для таких как ты, специально)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий