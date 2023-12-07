Ягодицы Трента Александера-Арнолда попали в телетрансляцию матча с «Шеффилдом».

Вчера « » на выезде обыграл « » (2:0) в матче 15-го тура .

В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу , приспустил шорты, частично оголив ягодицы.

Момент попал в телевизионную трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции

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