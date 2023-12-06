Ван Дейк забил «Шеффилду» после того, как Ахмедходжич врезался в него и упал. ВАР проверил, судья засчитал гол «Ливерпуля»

«Ливерпуль» забил «Шеффилду» после возможного нарушения правил.

Мерсисайдцы открыли счет на 37-й минуте матча 15-го тура , использовав угловой.

Защитник Вирджил ван во время навеса в штрафную площадь начал двигаться вбок, из-за чего врезался ему в спину и упал на газон. После этого нидерландец остался в одиночестве и в касание замкнул подачу.

Главный судья Саймон Хупер, несмотря на претензии футболистов « », не стал отменять гол. Также эпизод изучил видеоассистент.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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