Ван Дейк забил «Шеффилду» после того, как Ахмедходжич врезался в него и упал. ВАР проверил, судья засчитал гол «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия судьи Вирджил ван Дейк Саймон Хупер видеоповторы Анел Ахмедходжич Футбол

«Ливерпуль» забил «Шеффилду» после возможного нарушения правил.

Мерсисайдцы открыли счет на 37-й минуте матча 15-го тура АПЛ, использовав угловой.

Защитник Вирджил ван Дейк во время навеса в штрафную площадь начал двигаться вбок, из-за чего Анел Ахмедходжич врезался ему в спину и упал на газон. После этого нидерландец остался в одиночестве и в касание замкнул подачу.

Главный судья Саймон Хупер, несмотря на претензии футболистов «Шеффилд Юнайтед», не стал отменять гол. Также эпизод изучил видеоассистент.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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3 комментария
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Чистый гол, что там развели хейтеры.
+8
-5
+3
Ван Дамм, получается.
+1
-1
0
Ответ Трент 66
Чистый гол, что там развели хейтеры.
Ты про 2 с ветки тура?)
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0
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