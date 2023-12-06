Колосков о матчах зимой: «Игра мало похожа на футбол. Нужно минимум 10 стадионов с крышей, как в Петербурге, 20-30 манежей. От 3 до 5 тысяч на играх РПЛ – это то, к чему мы стремились долгие годы?»

Вячеслав Колосков выступил против проведения матчей Мир РПЛ в зимний период.

«К зимнему футболу отношусь отрицательно. Я был одним из противников перехода на «осень – весна». Аргументы были очень простыми. Я их на исполкоме высказывал. Чтобы перейти на систему «осень – весна», надо создать необходимую материальную базу. Имел в виду, что нам нужно минимум 10 стадионов как в Петербурге – с крышей, чтобы можно было играть в любую погоду. Также нужно по меньшей мере 20-30 крытых манежей, чтобы команды могли тренироваться всегда. Манежи же должны быть от пяти до семи тысяч зрителей, чтобы можно было в любую погоду перенести туда матч. Ну и создать условия для зрителей, сиденья с подогревом и так далее.

Если это было бы сделано, можно было бы переходить. Но это не сделано, но все равно перешли. Сам переход на систему «осень‑весна» неплох, но, раз не была обеспечена материальная база, все выворачивается в неудачную сторону. Теперь смотрим на игру, которая мало похожа на футбол.

Возвращение к старой системе? Даже если бы я что‑то решал, то в одиночестве решение бы не принял. Необходимо вести серьезную дискуссию по этому поводу. Прежде всего в ней должны участвовать футболисты, тренеры и представители клубов. Ну и болельщики. Вопрос же непростой. Но посещаемость от трех до пяти тысяч на играх Премьер‑лиги – это разве то, к чему мы стремились долгие годы? Конечно, нет. Без всякой истерики надо сесть обсудить эту тему, а потом уже принимать решение», – сказал почетный президент .

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