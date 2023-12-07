Быстров о «Зените»: «Хотелось бы видеть больше атакующей игры. Надо играть в четыре защитника, агрессивнее»

Владимир Быстров хочет видеть в исполнении «Зенита» более атакующую игру.

– Кто, на ваш взгляд, станет зимним чемпионом России?

– В матче «Краснодар» – ЦСКА может произойти все, что угодно. А вот то, что «Зенит» пока не вышел на свой привычный уровень – факт. Остаюсь при своем мнении, что « » надо играть в четыре защитника и выглядеть более агрессивно. Конечно, тренерскому штабу виднее, но мне бы хотелось видеть в исполнении «Зенита» больше атакующей игры.

– Как сложится борьба за чемпионство после зимнего антракта?

– Помимо «Краснодара» и «Зенита» подключится кто-то еще – Личка, в частности, подсобрал команду [в «Динамо»]. У «Краснодара» неплохие шансы, однако фаворитом золотой гонки остается «Зенит».

– Как первым лицам «Зенита» строить работу в зимнее межсезонье? Изыскивать внутренние ресурсы или с учетом возросшей конкуренции активно поработать на трансферном рынке?

– Внутренних ресурсов мы давно не ищем, все полагаемся на помощь со стороны. «Зенит» по-прежнему не доверяет молодым футболистам, хотя допускаю, что молодежь не соответствует уровню команды, ведущей борьбу за чемпионство. Значит, необходимо лучше готовить смену.

На мой взгляд, переход на систему «весна – осень» поможет и в этом вопросе: молодежи надо больше играть, климатические условия позволят составить такой календарь, чтобы выходить на поле через два дня на третий. Чтобы не ныли, а прибавляли физически, а заходили из низших лиг готовыми конкурировать с ведущими футболистами, – сказал экс-игрок «Зенита».

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