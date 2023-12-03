У «Зенита» 1 победа за 4 последних матча – над «Сочи»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» проиграл два выездных матча подряд – в Москве.

Команда Сергея Семака сегодня уступила «Локомотиву» (1:3) в 17-м туре Мир РПЛ. 29 ноября ее в Фонбет Кубке России одолело «Динамо» (0:1).

Всего за 4 последних матча у петербуржцев лишь одна победа – над «Сочи» (3:0). 11 ноября им также не удалось обыграть «Краснодар» (1:1).

В следующем туре чемпионата России «Зенит» примет «Пари НН» – это случится 9 декабря.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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27 комментариев
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хороша новость, как стёб выглядит! )
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Сегодня проиграл именно Семак.
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Ответ Иван Новиков
Без фармов Пятёрочка болталась бы в середине таблицы.
Ну так ФК пятёрочка и так сейчас идёт на 7м месте с матчем в запасе
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Ну а зачем еще фармы нужны, если их не обыгрывать?
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Матч с фарм-клубом не считается
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Лев прыгнул. И сел в лужу.
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в октябре сбг говорили, что Локомотив отскочил на последних минутах, обещали разнести в Черкизово)
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В ЛЧ срочно их
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позорники
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Печально
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Ответ sc0rp
Сегодня проиграл именно Семак.
Отдельные личности тоже помогли.
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Да ща у всех есть победа над Сочи
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Круто же!
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А что с семаком.? Кто знает?
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Где все ребята, которые должны кричать что пора Семака увольнять? 🤔
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Ответ </c/>
хороша новость, как стёб выглядит! )
Веселее будет через часик )
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Ответ belikovda.90
Пеняев только разнес колено Клаудиньо
зато в волейбол в штрафной поиграли и на ноги понаступали, все бесплатно... без карточек и пеналей 😁 но это мы конечно же опустим 😏
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Ответ sega megabitovich
зато в волейбол в штрафной поиграли и на ноги понаступали, все бесплатно... без карточек и пеналей 😁 но это мы конечно же опустим 😏
Да, Манкизян и другие
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Ответ belikovda.90
Да, Манкизян и другие
ути пуси, какой сердитый паренек 🤠
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Ответ Мукунку хороший
А что с семаком.? Кто знает?
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Ответ La victoria es nuèstrà
Круто же!
это был п***** как смело!
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