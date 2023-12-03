У «Зенита» 1 победа за 4 последних матча – над «Сочи»
«Зенит» проиграл два выездных матча подряд – в Москве.
Команда Сергея Семака сегодня уступила «Локомотиву» (1:3) в 17-м туре Мир РПЛ. 29 ноября ее в Фонбет Кубке России одолело «Динамо» (0:1).
Всего за 4 последних матча у петербуржцев лишь одна победа – над «Сочи» (3:0). 11 ноября им также не удалось обыграть «Краснодар» (1:1).
В следующем туре чемпионата России «Зенит» примет «Пари НН» – это случится 9 декабря.
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