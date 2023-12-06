«Краснодар» может подписать вингера «Олимпиакоса» Бьеля зимой. Агент сообщил, что сделку могли заключить еще летом
«Краснодар» хочет подписать Пепа Бьеля.
27-летний футболист «Олимпиакоса» заинтересовал российскую команду, нацеленную на усиление позиции правого вингера. Испанца могут приобрести в ближайшие месяцы, утверждает «РБ Спорт».
Агент Бьеля прокомментировал эту информацию: «Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в «Краснодар» еще летом. Посмотрим, что будет зимой».
В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в чемпионате Греции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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