«Краснодар» может подписать вингера «Олимпиакоса» Бьеля зимой. Агент сообщил, что сделку могли заключить еще летом

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Краснодар Пеп Бьель Футбол

«Краснодар» хочет подписать Пепа Бьеля.

27-летний футболист «Олимпиакоса» заинтересовал российскую команду, нацеленную на усиление позиции правого вингера. Испанца могут приобрести в ближайшие месяцы, утверждает «РБ Спорт».

Агент Бьеля прокомментировал эту информацию: «Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в «Краснодар» еще летом. Посмотрим, что будет зимой».

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в чемпионате Греции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Беляяяя! К нам едет Бьеля!
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было бы очень кстати, Краснодару точно придётся ко двору такой игрок
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